Salió a ver a su novio y la encontraron muerta en un descampado: La mamá de la chica de 16 años reclama justicia

El 23 de septiembre de 2020 Iara Rueda salió de su casa, en la ciudad jujeña de Palpalá, con la excusa de que tenía que entregar una tarea. Le avisó a su mamá que salía, agarró su bicicleta y partió supuestamente para entregarle algo a un compañero. Sin embargo, ese pretexto escondía que la joven de 16 años en realidad iba a encontrarse con su novio.

Con él llegó a verse, pero unos segundos después se dio cuenta que todo era una trampa: el joven de 17 años la estaba esperando para entregarla a otros dos hombres, quienes junto a él intentaron violarla y la mataron. Tras el crimen, descartaron su cuerpo en un descampado.

Tras días de incertidumbre, y en medio de marchas organizadas por la familia para pedir por la aparición con vida de Iara, finalmente su cuerpo fue hallado por los investigadores en el Barrio 2 de Abril el lunes 28 del mismo mes. Desde entonces, para la mamá de Rueda empezó una lucha personal que hasta el día de hoy no tiene descanso. “Juré por mi hija que iba a hacer justicia y eso haré”, sostuvo Mónica Cunchila en comunicación con TN.





Aunque la causa ya fue elevada a juicio hace un año, lo cierto es que todavía no hay fecha de juicio y eso es lo que la familia de Iara reclama. “No hay fecha de juicio aún, no sé por qué se han extendido tanto los plazos. En este momento estamos en la etapa de apertura de prueba. Hay varias partes implicadas, estamos nosotros, los tres abogados de los imputados, el Consejo de la Mujer de la provincia como querella y la fiscalía”, comentó.

Según Mónica, estaba previsto que el juicio iniciara durante estas semanas, tal como lo había dicho públicamente el fiscal Darío Osinaga, aunque luego renunció y los plazos se extendieron.

“Esperamos que ya no se dilate más. Yo espero que el juicio arranque en diciembre y que no paren para la feria judicial, como hacen con otros casos. Sé que el proceso va a ser largo porque hay muchos testigos. Pero creo que la sentencia puede salir antes de que termine el año”, afirmó.

El femicidio de Iara

El 23 de septiembre de 2020, Iara le dijo a su madre que estaba haciendo un trabajo práctico que debía entregarle a alguien, y avisó que iba a ir hasta la entrada del barrio San José. Como un día normal, dejó su casa y salió con su bicicleta.





Desde entonces nada más se supo de ella, y aunque los papás de la joven intentaron hacer la denuncia a las dos horas de su desaparición, la búsqueda se comenzó cuando ya era tarde porque los policías aseguraban que la menor se había ido con un “noviecito” o que se había enojado con ellos.

Cuando el cuerpo de la chica fue encontrado en un descampado, al poco tiempo el fiscal Diego Cussel, de la Unidad Fiscal Especializa en Delitos Contra las Personas y Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, detuvo a Raul Cachizumba y Mauricio Abat como responsables del ataque sexual y el asesinato de la menor, y casi dos meses después las pistas hicieron que un chico menor de edad también quedara aprehendido.





Los tres imputados, dos hombres y un chico que era menor de edad al momento del crimen, están detenidos casi desde el comienzo de la investigación. Tomás Fernández está acusado por “homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.

Por su parte, Cachizumba y Abat están imputados por los delitos de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.

“A pesar de que Tomás era menor al momento del femicidio, estaba por cumplir 17 años y por eso pudo ser imputado. Hoy está alojado en una granja y ya tiene 19. Él y los otros pidieron salir en libertad pero se lo negaron. En otras provincias los liberan como si nada, pero acá yo hice mucha presión, creo que eso, a pesar del cansancio, influye mucho”, dijo Mónica.

El juicio contra los policías que no quisieron tomarle la denuncia a la madre de Iara

Cuando Rueda se ausentó por varias horas de su casa, sus papás quisieron hacer la denuncia pero los policías no se la quisieron tomar. “Siempre dicen que se fue con un noviecito y acá están las consecuencias. Hay 8 personas imputadas entre policías y comisarios. Esta es una causa secundaria a la del femicidio. He logrado que avance porque estaba cajoneada y ya fue elevada a juicio, solo una policía apeló”, explicó Cunchila a este portal.

“Algunos de los imputados fueron trasladados a otros lugares, y otros se han jubilado. El fiscal de turno, por ejemplo, sé que un testigo quiso aportar información sobre el paradero de mi hija, y él dijo que no lo molestaran porque estaba viendo el partido ese día. Él también se jubiló. Mi hija desapareció un miércoles, el jueves todo el mundo la buscaba menos la policía”, denunció.

Las dudas del femicidio

Si bien el cuerpo de Iara apareció en un descampado, lo cierto es que al día de hoy no está claro dónde la mataron. Los imputados nunca confesaron, ni tampoco brindaron datos sobre el momento del ataque.

De hecho, sobre este punto, Mónica sospecha que la familia de Tomás, el menor, lo ayudó a ocultar el cuerpo. “Tiene que haber más detenidos en esta caso, por lo que leí del expediente, hay una declaración que no cierra. La familia de Tomas Fernández para mí lo ayudó, pero desgraciadamente no nos escuchan, quizás en el juicio esto se puede resolver”, reflexionó la mamá de Iara.





También explicó que la bicicleta de su hija nunca apareció, a pesar de que se hicieron varios rastrillajes y allanamientos. En este sentido, sumó que en el lugar del hallazgo del cuerpo se encontró un guante, y en ese sentido mencionó que el crimen y el ocultamiento del cadáver fueron dos cosas planificadas.

“El caso de Iara fue un antes y después porque no me callé. Desde la provincia te ofrecen de todo. Pero mi hija no tenía precio y yo me juré que ella iba a tener justicia. Yo no pacté con nadie, a veces juegan con la necesidad de la gente, pero hacer este camino de hormiga ha hecho que haya un cambio y hoy tratamos de que esto se vea”, cerró Cunchila.