MADARIAGA: Definieron que los trabajadores sancionados por el municipio sólo cobrarán $10.000 de bonificación

MADARIAGA

Luego del anuncio que se hizo el día miércoles de una bonificación de 20.000 pesos para todos los municipales por su día con una fecha de pago a completarse el 18 de noviembre, desde los gremios se advirtió que quienes contaban con una sanción sólo percibirían la mitad: $10.000.

Esto generó rechazo entre los delegados quienes sostuvieron que mantendrían un encuentro en el mediodía de este jueves con autoridades en el municipio para tratar de revertir esta situación y llegar a universalizarlo para todos los empleados de la comuna.

No obstante, no lograron su cometido y se les brindaron mayores detalles.

¿Quiénes cobrarán $20.000?

Todos los empleados que no registren faltas injustificadas en los últimos tres (3) meses, los que no hayan sido sancionados en los últimos tres (3) meses y los que no tengan más de 30 días de licencias.

Bonificación del 50% del valor determinado:

1) Todos los empleados que queden excluidos en el punto A.-

2) Quedan excluidos de la Bonificación todo el personal de planta política de Gobierno Municipal y los regímenes especiales.