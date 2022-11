Hallaron muerta a una nena de 5 años dentro de una caja de madera y tapada con cemento: Detuvieron a su madre

NACIONALES





Una nena de 5 años fue encontrada muerta dentro de una caja de madera y tapada con cemento en una casa de Villa Ballester. La mamá confesó ante la policía que ella misma la había colocado allí porque había fallecido por una broncoaspiración.

El hallazgo se produjo en las últimas horas de este lunes en una casa de la calle Catamarca al 3900, en esa localidad del partido de San Martín. Por el hecho detuvieron a la madre de la niña, una joven de 27 años identificada como Vanesa Mansilla.

Según las fuentes, todo comenzó cuando la mujer se presentó en la comisaría y declaró en forma espontánea que tenía a su hija muerta en su casa.

La joven les explicó a los investigadores que la pequeña sufrió una broncoaspiración y falleció. Pero como no supo qué hacer se asustó, metió el cuerpo dentro de una caja y la llenó de cemento.





De inmediato, los policías de la comisaría N°2 de San Martín se dirigieron a la vivienda. Lo primero que encontraron fueron rastros de sangre en uno de los colchones.

Luego, al continuar la inspección, se encontraron con una caja de madera. Al remover el concreto, encontraron el cuerpo de una niña dentro de una bolsa de nylon.

Rápidamente, los policías dieron intervención a la Justicia, que ordenó que detengan todo tipo de movimiento y trasladen el cuerpo hacia la sede del Cuerpo Médico Forense de San Martin. “Se me broncoaspiró, me asusté”, confesó -no judicialmente- la madre, de acuerdo a lo que informó el portal Vía Szeta.

El fiscal Daniel Cangelosi ordenó que se envíen a analizar las muestras de sangre que fueron levantadas en el colchón de la vivienda, para intentar determinar si corresponden a la niña fallecida.

Es posible que Vanesa Mansilla sea indagada mañana, luego de que finalice la autopsia al cadáver y se determinen las causas exactas de la muerte.