La dura historia del nene quemado vivo por dos adolescentes: “Se escapaba para buscar a su mamá”

NACIONALES





El crimen de Nicolás Alexander Cernadas, de apenas 13 años y cuyo cuerpo apareció calcinado en un descampado en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo, conmocionó. En las últimas horas, el tío reveló más detalles de la historia de abandono que atravesaba a la víctima. “Durante siete años estuve detrás de un papel para conseguir la patria potestad de Nico. Hoy me entregaron un papel con el acta de defunción de Nico”, señaló Héctor. El hombre aclaró que el chico estaba bajo su tutela legal (”Me lo entregó un juez de menores de San Isidro”), pero que “nunca se quiso quedar con nosotros”.

Por su parte, aseguró a través de Facebook que: “él se escapaba en busca de su mamá y ese fue un problema que nos llevó a recorrer todas las comisarías y todos los barrios de Merlo”. En ese marco, relató que Nicolás recibió asistencia “de cuanto psicólogo y psicopedagogo se puedan imaginar”, mencionó “miles de visitas a (la Secretaría de) Niñez” y que, “se seguía escapando de casa una y otra vez”.





El hombre contó que ante las repetidas fugas del chico intentó ampararse en “una medida de Niñez, que decía que él no podía retirarse solo” de la Escuela N° 30 de Merlo. Sin embargo, acusó a las autoridades del centro educativo de actuar en sentido contrario.

“Una asistente social de la escuela se lo entregó a una persona desconocida, sin hablar con Niñez, ni con el juez y sabiendo que la familia lo estaba buscando”, indicó. Y amplió: “Yo me presenté ante ella como el tutor legal de Nico y le di mi teléfono, pero no le importó. Ella creía que si a Nico lo llevaban a otra casa no se escaparía más. Bueno, señora, le erró. Y yo estoy esperando que me entreguen el cuerpo de mi sobrino, al que crié como un hijo, para poder velarlo”.





“A la mañana, en Crónica TV, anunciaron que habían encontrado el cuerpo sin vida de un menor de edad en Merlo. A medida que pasaba la información, mi señora empezó a reconocer la ropa que el cuerpo portaba, y entre la locura me llamaron a mí, que me encontraba trabajando en cañuelas”, detalló.

"Lo mataron por placer y odio"

De acuerdo con la investigación, Nicolás Cernadas fue asesinado por otros adolescentes conocidos del barrio con los que mantenía contacto a través de las redes sociales. La hipótesis principal, por estas horas, es que lo atacaron por el “placer” de causarle daño y hasta lo filmaron mientras lo agredían.

Por el hecho, en las últimas horas se presentó ante la policía un adolescente de 14 años junto a su madre y, si bien por su edad es inimputable, quedó a disposición de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil 2 de Morón, a cargo de la fiscal Aldana Zingg.

Según los investigadores, la clave para esclarecer el caso fue el análisis de las redes sociales y -especialmente- los chats de WhatsApp en los celulares secuestrados. Esos elementos permitieron establecer que los atacantes planificaron la agresión de Nicolás, a quien conocían del barrio y le tenían “bronca y odio”.

¿Qué resultados arrojó la autopsia?

El resultado preliminar de la autopsia determinó que la muerte de Nicolás se produjo unas 24 horas antes del hallazgo, posiblemente el domingo por la tarde, y que la causa fue un paro cardiorrespiratorio traumático ocasionado por lesión alveolar difusa y por energía calórica. Es decir, que murió por los cortes y tras ser prendido fuego aún con vida.





El cuerpo fue descubierto por un vecino en un campo ubicado entre las calles Ancaste y Gavilán. Al acercarse a lo que observó inicialmente como un bulto sospechoso, el hombre vio un cuerpo tirado boca abajo y parcialmente quemado en el rostro, el pelo, la espalda y ambos brazos. Los médicos forenses también determinaron que el cadáver presentaba cortes de arma blanca en el mentón y ambas piernas.