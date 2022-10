Estaban internados 2 pacientes con el mismo apellido, uno murió y la clínica le dio el cuerpo a la otra familia

NACIONALES





Dos familias de apellido Díaz, pero que no tienen nada que ver entre sí, acusaron a una clínica de Caleta Olivia, Santa Cruz, de haberse equivocado al entregar el cuerpo de un familiar muerto.

“Hay una persona que dieron por muerta, que está viva y le perdieron la identidad. Y hay una persona muerta, que no se la dieron a su hijo ni a sus nietos”, resumió Claudio Díaz, hijo del hombre que murió en la Clínica Cruz del Sur pero cuyo cuerpo había sido entregado a otra familia.

Los otros Díaz realizaban los preparativos para velar a quien pensaban que era su pariente cuando se dieron cuenta del error y fueron a realizar el reclamo a la clínica.

En diálogo con el Periódico Las Heras, Claudio Díaz, un vecino de Pico Truncado, contó como se enteró de la muerte de su padre cuando fue a visitarlo en terapia intensiva. “Me acerco para ver a mi papá y me quedan mirando las enfermeras asombradas”, indicó. Luego, le informaron que su familiar había muerto la noche anterior y que se lo habían llevado. “¿Cómo? ¿Si soy el único a cargo?”, les respondió.

Fue así que se enteró de que su al cuerpo de su papá se lo habían entregado a otra familia con el mismo apellido. “No es un paquete para confundirlo”, se quejó.





“La otra familia fue a reclamar y le dijeron que no lo reconocían porque estaban en estado de shock y que por la medicación cambiaba su fisonomía. Esas personas estaban por cremar a su familiar. No lo hicieron porque no lo reconocieron”, precisó.

Javier Díaz, el hijo del otro paciente que sigue vivo pero en estado crítico, indicó en las redes que el lunes a la noche les avisaron que su padre había muerto y cuando llegaron con su familia se dieron cuenta del error. Sin embargo desde la clínica los “trataron de locos” y les afirmaron que “el cuerpo sin vida cambia”.

”Al generar el reclamo en la clínica nos topamos con los familiares del verdadero difunto, generando un daño irreparable para esta familia y para la nuestra”, escribió el vecino de Caleta Olivia. Y agregó: “repudio a la clínica Cruz del Sur ante semejante negligencia y acto inhumano al cual nos sometió a toda la familia de mi padre”.

La justificación de la clínica: “Un error administrativo”

Claudio Díaz contó que la clínica Cruz del Sur intentó justificarse y afirmó que todo el macabro asunto se trató de “un error administrativo”. El hombre realizó la denuncia en la comisaría 1° de Caleta Olivia por recomendación de un abogado e hizo asentar la situación ante un escribano público.

“Este hombre por suerte está vivo todavía, pero perdió su identidad porque se hizo un acta de defunción, se lo subió al sistema y se lo dio por muerte. Perdió su obra social, su número de documento”, lamentó.

Javier Díaz informó por su parte que desde la parte legal “se están tomando todas las medidas correspondientes” contra la clínica y pidió que “se le haga un juicio social para que ninguna familia pase por algo parecido”.

Las dudas de Claudio Díaz

El hombre contó además que tras el epiosio le surgieron dudas con respecto a los cuidados que recibió su papá durante su internación en esa clínica. “No me asegura nadie que, si estuvo recibiendo, o si merecía medicación, no se hayan confundido”, planteó.