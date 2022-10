El joven que atropelló y mató a un nene de 13 años quedó en libertad luego de pagar una fianza de 1 millón de pesos

NACIONALES





El joven director que atropelló y mató a un niño, de 13 años, en Puerto Madero , fue excarcelado y deberá pagar una libertad bajo fianza de un millón de pesos. El trágico episodio tuvo lugar el miércoles pasado.

El imputado, de 20 años, condujo una camioneta Volkswagen Amarok al momento de arrollar al nene que formó parte de una excursión con su colegio en el barrio porteño de Puerto Madero .

Para acceder a este beneficio de la excarcelación que le otorgaron en las últimas horas, al conductor se le prohíbe la salida del país, se le retuvo el pasaporte y debe comparar ante la Justicia periódicamente.

Además, Martín Garbini tampoco podrá manejar hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa donde se encuentra imputado por el delito de "homicidio culposo".

En tanto, la Justicia detalló que se le concedió ese beneficio: “Bajo caución real de un millón de pesos y se le impusieron varias obligaciones, como prohibición de salida del país, retención de pasaporte y obligación de comparecer, entre otras”.





El conductor fue indagado este sábado ante el juez de instrucción Mariano Iturralde y allí aseguró que Thiago Samuel Corpus, el niño fallecido, se le apareció "de repente" frente al rodado y que por eso no lo pudo esquivar.

La versión del conductor sobre el trágico siniestro en Puerto Madero

Según declaró el automovilista ante las autoridades, no circulaba a alta velocidad por la Avenida de los Italianos al 600, donde asegura que el pibe apareció de repente.

En este sentido, algo que aseguró el imputado y que coincide con las pericias, es que el nene cruzó por mitad de cuadra cuando intentaba alcanzar al grupo escolar de su escuela.

El adolescente cursaba en la secundaria número 54 de San Francisco Solano, ubicada en el partido bonaerense de Quilmes, con la que había concurrido a esa zona porteña para visitar la Reserva Ecológica de Costanera Sur.





Por su parte, el juez Iturralde antes de resolver la medida le pidió opinión a la Fiscalía y a la familia de la víctima que se presentó como querellante. La defensa de Garbini , mientras tanto, había pedido de manera automática la excarcelación .

El pedido de la familia del nene

Cabe recordar que Alberto Corpus y su esposa, Mónica, dialogaron con un móvil de Crónica luego del accidente fatal y exigieron justicia por su hijo.

“Quiero que esto no esté más lejos porque no puede ser que en una escuela preparen excursiones y que vaya tan poca gente. Mi hijo no se recupera más, pero yo quiero justicia” , exclamó el padre.

Y la mujer reclamó desde su vivienda en San Francisco Solano : “ Yo quiero justicia, que este muchacho no quede libre porque, así como fue mi hijo, puede ser cualquiera. Y para la escuela pido que haya una sanción, por lo menos para la directora, porque fue un descubierto de ellos”.