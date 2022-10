El Indio Solari no tocará en La Plata y buscan una nueva plaza

NACIONALES





La polémica por la presentación de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado -la banda creada por el Indio Solari- en el Estadio Único de La Plata el próximo 12 de noviembre tiene como desenlace inexorable la suspensión del show. Así lo anunció el productor general de Rock & Reggae, Eduardo Sempé en declaraciones a 221 Radio, donde adelantó que la decisión de mudar la presentación se publicará en las redes sociales de la banda este jueves a la tarde.

"La Plata no quiere que lo hagamos, así que no se va a hacer en La Plata. No nos quieren ahí", sentenció en Sempé, en un tramo de la entrevista y en medio de una semana de disputa con la Comuna que decidió no autorizar el show en el gigante de 25 y 32. "Prefirieron no hacerse cargo", agregó.





Sempé expresó su descontento con la situación y además adelantó que en las próximas horas la banda anunciará la decisión de mudar el show de La Plata. "Estamos evaluando qué hacer. A la tarde comunicaremos nuestra decisión. No es una decisión muy cómoda", dijo.

También marcó sus diferencias con la Comuna y expresó que "el día de mañana, si cambia la administración, se podría hacer el recital ahí", pero que no descarta seguir trabajando dentro de la ciudad tanto con la banda del Indio Solari como las que deseen tocar en La Plata.

El productor comentó que desde el municipio les dieron la opción de utilizar el Autódromo Mouras como una alternativa para mudar el show, pero opinó que "la opción no es práctica", por lo que también se descarta dicho espacio para llevar a cabo el show.

"Nosotros fuimos a la municipalidad, reservamos el estadio e iniciamos el trámite igual que como hicimos en diciembre del 2021. La única diferencia fue que pasó lo de la cancha de Gimnasia ese mismo día, pero en vez de corregir lo que pasó o vincularlo a la policía la única herramienta que tienen a mano es prohibir un show de rock", soltó con respecto a la acusación de Óscar Negrelli, Coordinador del Gabinete, de que la banda no había realizado el permiso para realizar el recital en el Único.

"Las normas de la Municipalidad de La Plata no existen. Prefieren decir que no pedimos nada, que no presentamos los papeles", continuó Sempé, quien confirmó la mudanza del recital y que en las próximas horas será anunciado por la propia banda del Indio Solari en redes sociales. Tampoco se logró saber con certeza qué sucederá con las entradas que se vendieron durante la semana y que podría afectar a los fanáticos platenses que compraron su ticket para ver a la banda en la ciudad. "Lo comunicaremos para que la gente sepa qué vamos a hacer, cuándo y dónde será el recital", concluyó el productor.