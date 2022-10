Camioneros promete pedir más de un 100% de mejora en paritarias o amenaza con conflicto en calles y rutas

NACIONALES





Un día de la resolución del conflicto gremial que tuvo como protagonista al sindicato del neumático, el gremialista e integrante de la Confederación General del Trabajo (CGT), Pablo Moyano, advirtió sobre el “poder de fuego” que detenta Camioneros con miras a la negociación paritaria que la agrupación llevará adelante a partir de la próxima semana. En ese sentido, anticipó que pedirán un aumento de “más del 100%” y requirió “medidas urgentes” al Gobierno para aliviar el bolsillo de los trabajadores.

“Nosotros vamos a ir con un pedido concreto de un aumento importante hacia los trabajadores camioneros, el pago de un bono a fin de año y el aumento de un montón de adicionales. Que no vengan los empresarios con dos pesos con cincuenta. Si no, como siempre ha hecho nuestra organización, se discutirá y peleará el salario en las calles. La primera audiencia es el martes y vamos a ver con qué vienen los empresarios”, lanzó Moyano en diálogo con CNN Radio.

Tras ello, remarcó: “Deben tener en cuenta que esta actividad, el transporte, junto a la salud, fue la única que trabajó en la pandemia. Si no había transporte en la pandemia, hubiera sido peor el desabastecimiento. Bueno, llegó el momento de hacer un reconocimiento a los miles y miles de trabajadores que dieron su vida prácticamente para que hubiera alimentos y medicamentos en el peor momento”.

Consultado acerca del aumento demandado por el sindicato, dijo: “De lo que se está hablando es de que hay una inflación de cien puntos, así que nosotros vamos a pedir un poco más, por supuesto, y un bono importante”.

Más tarde, el secretario general de Camioneros volvió a advertir sobre el “poder de fuego” con el que cuenta su gremio frente a eventuales trabas en la discusión paritaria que empezará el martes. “Esperemos a la audiencia. Empieza a las 14, así que si 14.05 ya bajamos, es porque los tipos no vinieron con nada. Esperemos que sean inteligentes y reconozcan el esfuerzo que hicieron los camioneros”, planteó y agregó: “Hay gremios que tienen la posibilidad de más poder de fuego y otros, lamentablemente, no la tienen por ser más pequeños. [En la negociación paritaria] cada gremio discutirá y tomará las acciones que le correspondan. La CGT respalda a los que salgan a las calles a reclamar”.

Después, desestimó su posible ruptura con la CGT. “Eso lo instaló algún periodista. Hay diferencias, como en todos los sectores, pero no iba a cometer la irresponsabilidad de retirarme o renunciar. Lo importante es que hoy los trabajadores necesitan que la gran mayoría del a CGT esté unida y que cada gremio consiga sus mejores paritarias”, sentenció.

Los voy a volver locos, o al Presidente o a Sergio.

Por fuera de su situación particular en la CGT y de la posición de su sindicato frente a las paritarias, Moyano hizo un análisis de la coyuntura y se refirió al clima de conflictividad social que se registra en las calles desde hace semanas. A ese respecto, consideró: “Está todo mezclado. Hay un reclamo legítimo de organizaciones sindicales que están discutiendo paritarias para empatar o superar la inflación, que lamentablemente no se puede controlar, y hay un sector político identificado con el Polo Obrero que creo está buscando otras cosas”.

A continuación, detalló: “Hay un terrible desgaste hacia el Gobierno nacional. Ellos están peleando no solo para tener un trabajo digno sino para seguir presionando para conseguir más planes. Creo que ya no se soporta más seguir implementando más planes sociales, lo hay que generar es trabajo genuino. Se lo hemos planteado a [Sergio] Massa y al Presidente y creo que han entendido”.

Ante sus declaraciones, a Moyano le preguntaron sobre su relación con el Gobierno. Entonces, contestó: “Este es nuestro Gobierno y lo vamos a defender hasta el último día. Haremos lo posible para que el próximo sea peronista, pero uno tiene una responsabilidad y no me voy a callar cuando veo cosas que perjudican a los trabajadores. Se lo he dicho al presi (sic), se lo he dicho a Massa y a la señora vicepresidenta: el Gobierno debería ser un poco más duro para controlar la inflación”.

Frente al escenario planteado, recordó los pedidos que le hizo a Alberto Fernández durante el encuentro que mantuvieron días atrás. “Le hemos solicitado tres o cuatro medidas urgentes para cuidar el bolsillo de los trabajadores. Una es una suma fija o un bono por tres meses, fundamentalmente a aquellos gremios que no pueden llegar a cubrir la canasta básica; le hemos pedido que se aumente la cantidad de trabajadores que cobren el salario familiar por hija o hijo; y que eleve el impuesto a las ganancias de una vez por todas”, enumeró y remató: “Los voy a volver locos, o al Presidente o a Sergio, para que empiecen a darles estas cosas a los trabajadores”.