(VIDEO) Cruzó un semáforo en rojo a 100 km/h, chocó y mató a una joven de 18 años

Un asesino al volante cruzó un semáforo en rojo a 100 kilómetros por hora en el cruce de dos avenidas en San Martín, produjo un accidente de tránsito y mató a una chica de 18 años.

El hecho ocurrió durante la noche del domingo en el cruce de las avenidas Presidente Perón y Eva Perón. Allí se produjo el terrible accidente que quedó registrado en una cámara de seguridad de la zona y en el que se pudo ver cómo uno de los autos terminó volcado boca abajo.

Las cámaras del Centro Operativo de Monitoreo de la Municipalidad de San Martín registraron cómo un Renault Clio gris conducido por un joven llamado Ángel Salcedo y en el que viajaban otros cuatro jóvenes se desplazaba a no menos de 100 km/h por la avenida Presidente Perón.

Justo al llegar a la esquina de la avenida Eva Perón, el Clío se encontró con el semáforo en rojo, pero no detuvo su marcha ni bajó la velocidad en la se desplazaba. Fue entonces cuando se cruzó en su recorrido un Renault Logan azul, que se disponía a cruzar la intersección de las dos avenidas con el semáforo verde. El Logan era conducido por un joven llamado Francisco Cauteruccio y dentro del vehículo viajaban cinco amigos.

El choque fue tan terrible que el Logan terminó volcado y boca abajo sobre la avenida. De hecho, las cámaras de seguridad demostraron cómo en los segundos posteriores al accidente, dos ocupantes del Clío se acercaron al Logan para ver cómo estaban sus ocupantes.

A raíz del accidente perdió la vida una joven de 18 años llamada Agustina Saurral, quien al momento del choque salió despedida por la luneta del auto y quedó inerte tirada en la calle. La adolescente fue trasladada de inmediato por una ambulancia al hospital Castex, donde se confirmó su muerte a causa de un paro cardiorrespiratorio.

En tanto, otras tres jóvenes que viajaban en el Logan, de nombres Johanna, Victoria y Kiara, también resultaron heridas. Johanna recibió el alta el martes, mientras que Victoria sufrió fractura de pelvis y una lesión grave en un ojo y Kiara, con fractura de pelvis y cadera, será sometida a una intervención quirúrgica este miércoles.

Francisco, el conductor del auto en el que viajaba la joven que murió, grabó un video un día después del accidente donde pidió que se hiciera justicia por lo ocurrido.





“Acá ando. Estoy en cama, muy dolorido. Me duele mucho la pierna izquierda, la espalda y la muñeca. Lo único que pido es que por favor hagan justicia. No lo dejen suelto a este chico. No puede andar suelto. Pido justicia por mi compañera que falleció, por mis amigas que están internadas, por mí y por mi amigo que también está muy dolorido. Por favor se los pido, no lo dejen suelto”, dijo el joven en un video personal.

En tanto, el propio padre de Francisco dio detalles sobre la salida nocturna de su hijo y amigos sobre cómo una noche de diversión se terminó por convertir en una pesadilla.

“Salieron de casa y a los 20 minutos me suena el teléfono contándome lo que pasó. El venía por avenida de Mayo desde Villa Bonich e iban para el lado de Tropezón, iban a San Martin a jugar al pool. Le doy el auto porque no toma cuando sale con el auto y las pruebas están. Ni él ni ninguno estaba alcoholizado (...) Cuando él está cruzando miró para la izquierda y ve que viene este loco. Quiso acelerar para intentar zafar del golpe pero lo agarró del medio y lo hizo volcar. Él está muy dolorido, traumatizado, se la pasa llorando porque no puede creer que salieron a divertirse y viene un asesino al volante y hace esto”, afirmó en declaraciones al canal TN.

El fiscal que lleva la causa, Rubén Moreno, de la UFI Nº 4 de San Martín resolvió imputar al conductor del Clío por los delitos de homicidio culposo agravado por violar la señal del semáforo, en concurso con lesiones culposas por violar la señal del semáforo, agravado por la multiplicidad de víctimas. Después del choque, Salcedo quedó detenido.