Un tren atropelló y mató a un nene de 5 años que jugaba en las vías: Los vecinos agredieron al maquinista

Cerca de las 14:00, una formación del ferrocarril Roca atropelló a dos nenes a la altura de Bosques, partido de Florencio Varela. Uno de ellos, de 5 años, murió y el otro está gravemente herido.

Según informaron medios locales, los menores jugaban en las vías del tren y no se dieron cuenta que estaba pronto a pasar por la zona.

En el lugar, los vecinos y familiares del niño muerto increparon y agredieron al maquinista. “Me robaron todo, me cag**** a palos”, expresó y contó que quisieron prender fuego la formación, luego de atacarlo con puños y asaltarlo.





“No tuve la culpa, no pude hacer nada, la mamá no lo agarró”, dijo el hombre en un video que se viralizó tras el terrible hecho. En ese sentido, una persona que grababa intentó calmarlo: “Tranquilo, vos no tenés la culpa de nada”, le dijo.

Mientras el motorman se iba en patrullero, lo insultaban y le gritaban: “Hacelo bajar. Cobarde”.

Maximiliano Daniel Caleta (30) y Nahuel Serrano (33) eran los dos conductores de la locomotora que circulaba en dirección a la capital de la provincia, La Plata.





Trenes Argentinos informó el accidente a través en su cuenta de Twitter: “Servicio reducido entre #PlazaConstitución y #FlorencioVarela #RamalBosquesQuilmes corto hasta #Berazategui por colisión con persona, 14:18 horas”.

Hay muchas zonas dentro del conurbano bonaerense que se encuentran despojadas de protección por donde circula el ferrocarril, como son estas vías que no cuentan con contención ni alambrados.