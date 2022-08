Caso Lucio Dupuy: Su abuelo reveló que al nene le habrían "cortado los genitales"

NACIONALES





Tras el brutal asesinato que conmocionó a todo un país, Ramón, el abuelo de Lucio Dupuy, habló sobre el crimen del niño y dio detalles escalofriantes sobre cómo el niño fue asesinado en manos de su madre y la pareja de esta.

Lucio Dupuy murió el 26 de noviembre de 2021 en La Pampa, asesinado por su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez, quienes a fines de febrero se les extendió la imputación con el delito de "abuso sexual gravemente ultrajante". Ambas mujeres se encuentran detenidas en el Complejo Penitenciario N°1 de San Luis a la espera del juicio oral.

Qué dijo el abuelo de Lucio Dupuy

En diálogo con el canal Crónica TV, Ramón fue consultado sobre una información judicial que indicaba que "a raíz de las lesiones en la parte genital del niño, se determina a las claras la existencia de un crimen por odio por las características de Lucio perteneciente al género masculino".





Frente a esa afirmación, el abuelo de Lucio Dupuy aseguró que "el informe que tengo de la acusación de los fiscales eso es lo que dice". "A Lucito lo mutilaron de todos lados", respondió entre lágrimas.

Asimismo, el abuelo paterno reveló un chat de WhatsApp aparentemente mantenido entre Valenti y Páez. "A veces, vos rechazás al nene por Cristian (el padre de Lucio) y yo también. Si lo pudiéramos matar a Cristian en vez de a Lucio... Si él no existiera, nosotros no seríamos así con Lucio", le habría dicho la mujer a su pareja, según comentó el entrevistado.

"No queremos más Lucios. No queremos más familias destrozadas como la nuestra. La poca fuerza que tenía, hoy a la mañana, me la sacaron (con el informe de los fiscales)", concluyó Ramón, el abuelo de Lucio Dupuy.