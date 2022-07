Un hombre se despertó creyendo que estaba en 1.999 debido a una afección cerebral: No recuerda nada de los últimos 20 años

Un hombre se despertó creyendo que estaba en 1999 después de no recordar los últimos 20 años debido a una afección cerebral.

En julio de 2020, Daniel Porter, de 36 años, de Granbury, Texas, se despertó con su esposa Ruth, de 37 años, sin recordar quién era.

Daniel no sabía dónde estaba y asumió que era hora de prepararse para la escuela. No recordaba a su esposa ni a su hija, Libby, de 10 años.

La mujer también desorientada por la extraña situación vivida en julio de 2020, se vio obligada a convencerlo de su vínculo y de que no había sido secuestrado. la ayudaron sus padres.





Su cuadro era más complejo de lo esperado: tampoco recordaba nada de lo que había sucedido desde que era adolescente. Hoy su pareja dice que en la actualidad es mucho más amigable y sociable que antes.

El día que volvió al pasado

Porter, especialista en audición, ha estado sumado recuerdos desde entonces. Sin embargo, jura que no recuerda los 20 años últimos, incluido el día de su boda y el nacimiento de Libby.

"Se despertó una mañana y simplemente no tenía idea de quién era yo o dónde estaba. Estaba muy confundido", recuerda Ruth. Y continúa su relato: "Me di cuenta de que no reconoció la habitación. Pensó que lo habían raptado. O que estaba borracho y se había ido a casa con una mujer".

La mujer lo convenció y lo ayudó a vestirse. "Pensó que le estaba poniendo la ropa de mi esposo, y que mi esposo podía volver en cualquier momento y sorprendernos", se ríe hoy a la distancia.





Por suerte, como estaban en la granja de sus padres, ellos pudieron confirmar que Ruth era su esposa. Se mostraba incrédulo de su hija, y expresaba cierto temor a los perros de la familia, informa Mirror.

Fue entonces que se pusieron a hablar. Ambos trataban de comprender qué estaba realmente sucediendo. "Buscando una vía de escape. Me di cuenta de que pensaba que eran los 90 porque recordaba un programa de la WWE, así que investigué cuándo se emitió", hace memoria sobre el recurso utilizado.

Otro de los momentos más curioso de aquel día fue cuando se miró al espejo. "Estaba enojado. Se preguntaba por qué estaba tan viejo y algo gordo", evoca.

Diagnóstico médico y problemas en el trabajo

Después de visitar el hospital, descubrieron que Daniel había sufrido Amnesia Global Transitoria, una interrupción repentina y temporal de la memoria a corto plazo.

El médico que lo atendió sugirió a la pareja que esperaran recuperar su memoria en 24 horas... algo que por supuesto no sucedió.





Como ya fue dicho, Daniel ni siquiera recordaba cuando conoció a Ruth en 2006 cuando ambos trabajan en Walmart, ni su boda un año después.

Pero uno de los problemas inesperados surgió al darse cuenta de que también había perdido todo recuerdo de su educación, de sus conocimientos, por lo que debió dejar de trabajar como especialista en audición.

Revivir para recordar

Ruth intentó ayudar a Daniel a recuperar algunos de sus recuerdos llevándolo a recorrer su antiguo vecindario y poniéndole enfrente a sus amigos.

“Él no recuerda haberme conocido, casarse, mi embarazo, comprar nuestra primera casa, el nacimiento de nuestra hija o el 11 de septiembre", se lamenta Ruth. Y resume: "Es extraño porque yo estoy en una relación antigua y él en una nueva".

Uno de los ejemplos que sirven para exponer los problemas cotidianos, es que había escondió los regalos de cumpleaños de Libby una semana antes de que tuviera amnesia, por lo que no pudieron encontrarlos a tiempo.

"Su personalidad también es diferente. Por ejemplo, ya no le gustan las mismas comidas. Pero por suerte su sentido del humor sigue siendo bueno. Y es más amigable y sociable", aclara.

Convulsiones y trauma

Daniel había comenzado a tener convulsiones inducidas por estrés en enero de 2020, después de perder su trabajo, vender su casa para mudarse con sus padres y sufrir un deslizamiento de disco en la espalda.

"Tuvimos un año realmente traumático en 2019, quizá fue un disparador", dice la esposa.





"Daniel perdió su empleo, por lo que vendimos nuestra casa y la mayoría de nuestras posesiones y nos mudamos a Missouri por una oportunidad de trabajo", cuenta. Pero no les pagaron y terminaron varados sin amigos ni familiares.

"Sabía que cuando las personas atraviesan un trauma pueden perder la memoria, pero jamás imaginé que esa pérdida podía borra recuerdos de más de dos décadas", reflexiona.

Con la idea de ir paso a paso, ya hace tiempo que Porter comenzó a ir a terapia. El objetivo es intentar superar el trauma para ver si mejora, pero como bien dice su esposa, "ahora resulta complicado superar momentos que no puedes recordar".