Un ladrón robó un local tras mostrarle a la empleada fotos y datos de su familia

Un delincuente se hizo pasar por cliente en un local de pagos de servicios de Virrey del Pino. Cuando llegó a la caja, le entregó a la empleada una carpeta con fotos y datos precisos de su familia y le exigió la recaudación.

Mientras la joven realizaba los cobros como todos los días, un hombre se acercó al mostrador y le dio una carpeta negra como si fuesen facturas a pagar. Pero al abrirla, Mirella se llevó un gran disgusto.

“Conocemos a tu familia y te seguimos paso a paso. Te callas y prestas atención”, dice la primera hoja junto con fotos impresas y datos de su mamá.

Al seguir pasando las páginas, se sumaban imágenes de su casa con la dirección exacta y de sus hermanas con nombre, apellido y fecha de nacimiento.

También había fotos de sus sobrinos y al llegar a la última hoja una nota amenazante: “Afuera de tu casa tengo gente que si en 1 minuto no me das la plata de la caja te prenden fuego la casa con quien esté dentro”.

“Me desesperé cuando vi fotos de mi mamá y cuando vi las de mi casa peor, porque ya sabía que tenían una ubicación”, expresó Mirella.

Mientras la joven miraba asombrada las fotos de su familia, el delincuente le exigió el dinero de la caja. “Lo único que quería era que se vaya así que lo que me pidió se lo di”, detalló y contó que se llevó alrededor de 40 mil pesos.

“Le mostré la caja que estaba vacía y se fue”, manifestó la joven y señaló que una persona que estaba en la fila notó la situación y alertó a los locales vecinos.

La víctima aseguró que no reconoce al hombre que la asaltó y no sabe cómo accedieron a sus datos. Además, dijo que apenas el ladrón se retiró del lugar, llamó a su familia para saber si vieron a alguien pero ellos no habían notado nada extraño.

Mirella contó que realizó la denuncia pero pese a que los delincuentes la amenazaron y conocían todos sus datos, no recibió custodia policial. Por el momento no hay detenidos.

