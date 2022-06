PINAMAR y VILLA GESELL siguen cruzándose por la inseguridad

ZONALES

El Secretario de Seguridad de Pinamar Lucas Ventoso abrió la puerta a la polémica regional al realizar duras declaraciones sobre la seguridad en Villa Gesell, dijo que en esa ciudad hay zonas donde la policía no puede entrar y dejó entender que se cometen delitos graves a diario, el 50% de los hechos de Pinamar son cometidos por delincuentes de Gesell.

En ese sentido las declaraciones de Ventoso no cayeron bien y el secretario de seguridad de Villa Gesell salió al cruce y calificó las declaraciones del funcionario de Martin Yeza como desafortunadas.

Mauricio Andersen dijo que "en Gesell se trabaja con estadísticas y lo que dice Ventoso no es cierto, acá trabajamos y gestionamos en base a lo que nos pide el intendente, nosotros no nos quedamos de brazos cruzados y esperando que La Provincia me solucione los problemas" dijo en una clara referencia a los pedidos de Pinamar por móviles, "nosotros vivimos una situación similar con la gobernadora Vidal cuando el ministro era Ritondo, que se ocupaba de hacer campañas políticas y no se ocupaba de la seguridad" sostuvo Andersen.

El funcionario Gesellino dio detalles de las estadísticas policiales de marzo,abril y mayo de Pinamar, Madariaga y Villa Gesell, información a la que accedió a través de la policía que elabora dicha estadística y "en esos números sobre, robos, hurtos, robos de autos y otros delitos, Pinamar lidera en la región, con una importante cantidad de hechos, por sobre Villa Gesell y General Madariaga".

Fuente Pinamardiario