MADARIAGA: Padres de las categorías menores del Club Los Del Clan desmienten distintas acusaciones y afirman que “siguen vigentes”

MADARIAGA

Luego del envío de una carta a la Liga Madariaguense de Fútbol en donde se denuncian supuestas acciones en contra de pequeños de categorías infantiles en el Club Los Del Clan, CNM contactó a uno de los padres que aún envía a dos de sus hijos y explicó la situación que perciben ellos de la institución.

Adolfo Palomeque relató que, a pesar de la salida de Mario Eufemio y la disconformidad de algunos progenitores, los pequeños siguen participando en las distintas categorías de la Liga y van a entrenar y disfrutar con amigo.

Reconoció que la situación ocurrida desde hace menos de un mes ha hecho que los nenes se enteren de ciertas situaciones que atañen a mayores y que los ha afectado la pelea que se desató la disolución de la subcomisión de infantiles.

Algunos profesores se fueron aunque ingresarán nuevos en los próximos días para continuar con el rol deportivo y social. “Nos duele y nos da bronca” ver a los chicos así. “A veces ellos tienen miedo porque a su edad entienden esto como un lugar para ir a jugar y para conocer a chicos que no van a su misma escuela. Es un Club que trabajó mucho por esta cantera y va a seguir levantándose”.

Sobre algunos puntos especificados en la nota entregada, Palomeque especificó que tan sólo un día se llegó tarde para encender las luces de la cancha en el horario vespertino y que eso, posiblemente, sucedió porque en otoño oscurecía más temprano. Bajo ningún concepto pidió que esto se leyera como una acción para desmotivar a los nenes o buscar que se vayan de la institución.

Por otro lado, indicó que la “copa de leche” o “merendero” no era algo estrictamente institucional, sino que una Iglesia se había acercado para facilitarles a los niños una taza de leche algunos días a la semana.

Primero jueves, luego se divierten y después se verá si son competitivos

Este padre mostró su malestar por ver en reiteradas oportunidades a los pequeños hablar del asunto y con temor a perder los colores que representan. “Si algunos padres se fueron y van a estar en otro club es una buena señal para sumar una alternativa más a nivel local en el campeonato. No hay que buscar más que diferencias de criterios entre una Comisión Directiva que ha llegada y otra que se fue en su forma de manejarse. No hay que dejar de pensar que en todo esto hay un fin social que es bueno: es sociabilizar, enseñar y contener a los nenes: no importa si con los colores del Clan o de otro equipo”.

Agregó que se espera la sumatoria de sponsors para la compra de camisetas. Algunas categorías ya lo han conseguido y otras trabajan en ello. Dijo, en este sentido, que antes se vendían rifas para lograrlo, pero ahora se cambió la manera de hacerlo para evitar que personas ajenas a la Comisión principal tengan manejo de dinero.