Tragedia en Longchamps: cuatro muertos al chocar un auto con un árbol

NACIONALES

Viajaban a gran velocidad. El conductor intentó sobrepasar a otro vehículo y perdió el control. Chocó contra un árbol del boulevard y los cuatro ocupantes del auto murieron en el acto.

La tragedia ocurrió este domingo cerca de las 8 sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, en Longchamps, al sur del Conurbano.

Las víctimas eran dos mujeres y dos hombres, que según confirmaron fuentes del caso a Clarín, fueron identificadas como Jhorvin Olivera Flores (20) y María Eugenia Portillo Flores (31), Waldo Andia Encinas (33) y Carmen Rosalba Márquez Vargas (28). Los cuatro serían de nacionalidad boliviana.

Además, Jhorvin y María Eugenia son hermanos y vivían, desde hace varios años, en Argentina donde también se instaló su hermana mayor. Según allegados a la causa, volvían de una fiesta de cumpleaños celebrada en Burzaco, partido de Almirante Brown.

El accidente se produjo sobre Hipólito Yrigoyen al 19000, cerca del cruce con la calle Aviador Roger, cuando un Mitsubishi gris oscuro que circulaba en dirección al sur mordió el cordón del cantero interior del bulevar y terminó golpeando violentamente contra un árbol.

Según fuentes de la investigación, el vehículo era conducido por Waldo y en el asiento del acompañante iba Carmen. En la parte trasera viajaban los otros dos pasajeros, María Eugenia y Jhorvin.

“Les vendí las últimas tres tortillas que tenía. El coche estaba totalmente apagado. Los chicos estaban adentro charlando y riéndose. Cuando levanto el puesto, saludo al diariero, voy a cargar gas y encuentro un patrullero desviando el tránsito", dijo Oscar (30), que tiene un puesto de tortillas a 300 metros del lugar donde se produjo accidente, en diálogo con TN.

"Para mí no conocían la zona y trataron de esquivar una hondonada. Yo me comí ese pozo una sola vez y me di vuelta. No me vuelve a pasar", agregó. Asimismo, cuestionó el estado de las calles en la zona.

Un video grabado por una cámara de seguridad, ubicada a metros del lugar del impacto, registró el accidente. En las imágenes puede verse cómo el Mitsubishi intenta superar por la izquierda a otro automóvil que circula por el carril derecho.

En esa maniobra, el auto muerde el cordón interno de la avenida con su rueda izquierda delantera, sube al cantero del bulevar y termina golpeando con un árbol, lo cual impide que pase a la mano contraria.

Personal del Comando de Patrullas de la Policía Bonaerense de la comisaría 4° de Almirante Brown que circulaba por el lugar alertó al SAME y a los bomberos para que acudieran de inmediato al lugar. El personal médico constató la muerte de las cuatro personas que ocupaban el auto.

La destrucción del vehículo fue tal que los servicios médicos debieron trabajar arduamente para poder retirar los cuerpos, que habían quedado atrapados entre las chapas retorcidas por el impacto.

Una vecina de la zona contó que se sobresaltó por el estruendo que provocó el golpe del auto contra el árbol. "Fue un ruido tremendo. En cuanto lo escuché levanté la persiana y vi el auto en el medio de la calle, todo destrozado. Se ve que venía muy fuerte por cómo quedó", relató la mujer entrevistada por Crónica TV.

Peritos policiales trabajaron en el lugar para poder determinar cuáles fueron las causas del accidente. El hecho fue caratulado como "homicidio culposo, accidente de tránsito vehicular" y quedó en manos del fiscal Carlos Pérsico, a cargo de la UFI 10 de Lomas de Zamora. La autopsia se practicará en la morgue judicial de la Plata.