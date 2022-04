MADARIAGA: Realizarán una marcha pacífica contra un hombre detenido por abuso sexual

MADARIAGA





El caso se conoció a los últimos días de marzo y culminó con la detención de un hombre de 45 años que está detenido y acusado de abusar sexualmente de una menor de 13 en el barrio Belgrano.





Todo se descubrió por un cambio de actitud que fue percibido por los padres y mensajes que el individuo le mandaba a la nena a su teléfono.





Hoy los familiares de la menor damnificada se movilizarán hacia las puertas del municipio de manera pacífica y sin banderías políticas para pedir que no sea liberado.





No obstante, el imputado tiene todas las de perder. Las declaraciones de la adolescente ante el gabinete que incluye a psicólogo, asesoría legal y asistente social, corroboraron que los dichos son compatibles con ataques sexuales.





Uno de ellos fue cuando la niña se quedó a dormir en la casa del acusado dado que es amiga de la hija del mismo. En medio de la noche el hombre se metió en su cama y comenzó a tocarla por debajo de la ropa. Ella logró zafarse y escapó.





El otro, el más grave, fue en febrero cuando la subió a su auto y la llevó a un descampado para violarla.





A poco más de un mes apresado su defensa pidió una morigeración de la prisión preventiva. Es un paso reiterado, y casi obligado, en cada una de las defensas que intentan que su cliente llegue hasta el juicio con una pulsera electrónica y en su casa.





En este caso en particular es muy probable que no se la entreguen como en el 95% de los hechos de abuso. No obstante hay que evaluar y releer todas las pruebas colectadas para determinarlo.





El hombre se enfrenta a una pena que va de 6 a 15 años de prisión. La carátula es abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la victima al momento del hecho de 12 años de edad en concurso real por el rapto de la niña.