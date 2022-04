MADARIAGA: La Municipalidad le envió una carta documento a la empresa de traslados contratada por PAMI

MADARIAGA

La Municipalidad de Madariaga, a través de la Secretaría de Legal, Técnica y Administrativa envió una carta documento a la empresa Serem UTE, contratada por el INSSJP-PAMI para cubrir en nuestra región todo servicio de ambulancia (tanto urgencias y emergencias como traslados programados), para anoticiarlos de que a partir del 1 de abril del 2022 se dejará de facturarle la genuina recuperación de costos por servicios prestados (de modo obligado por su ausencia local) bajo modalidad capitada, para pasar a una facturación por prestación.

A su vez, se les informó que serán aplicados los códigos y valores del Nomenclador SAMO.

Las autoridades de Salud explicaron que la empresa contratada por PAMI no realiza los traslados de urgencia ya que no tiene presencia a nivel local y es la Secretaría de Salud la que debe hacerse cargo de los mismos.

“Dicho reclamo fue efectuado ante PAMI, pero ante la falta de respuesta nos vemos obligados a la prestación del servicio” aclararon.

Los cambios en la modalidad operativa con PAMI iniciaron en junio del 2020 cuando, ante el inicio de los casos de Covid en nuestra localidad, el municipio decidió trasladar a los residentes del hogar Municipal a un centro de residencia transitoria (no sin antes haber solicitado a PAMI que participara de la decisión ya que la intención era salvaguardar la salud de los abuelos), pero como consecuencia de dicha decisión el Secretario de Salud, Amadeo Echeverría fue denunciado penalmente por el PAMI por “Abandono de persona seguido de muerte, abuso de autoridad e incumplimiento del deber de funcionario público”. Absuelto por no encontrar la justicia delito alguno, y luego de 5 meses, los abuelos volvieron al Hogar Municipal por estar dadas las condiciones, con la satisfacción de no haber sufrido ningún caso de Covid en los residentes.

Desde el mes de noviembre del 2020 que regresaron al “Hogar La Sagrada Familia”, luego de la remodelación del mismo para su independencia operativa, el Municipio continúa sin estar habilitado para facturar las prestaciones de Geriatría. Todo esto a pesar de haber mantenido 2 reuniones con el Director Regional de la UGL XI, Dr. Fernando Mogni, quién se comprometió a solucionar la situación, y las pertinentes notas (2) tanto por mesa de entrada y Dirección Ejecutiva UGL XI.

A continuación el texto completo de la carta documento enviada, en esta oportunidad, a la empresa de traslado contratada por PAMI:

General Juan Madariaga 05 de abril de 2022.-

Por medio del presente ponemos en su conocimiento que a parir del día 01 de abril de 2022, los Servicios de Urgencias y Emergencias efectuados a Beneficiarios PAMI de la Localidad de General Madariaga que se realicen desde nuestro “Servicio 107” serán facturados bajo modalidad prestacional, dejando sin efecto la facturación capitada que era interpretada por Uds. como una obligación contractual inexistente. Se aplicará en consecuencia la modalidad facturación por prestación efectiva, dada la ausencia regional de su empresa para cumplir con el contrato que han celebrado con el INSSJP – PAMI. -

De esta forma, al encontrarse nuestro Hospital adherido al Sistema de Atención Médica Organizada – SAMO – (Dirección de Recuperación de Costos del Ministerio de Salud de la Provincia de Bs As - Ley 8801/77 y Resoluciones complementarias) se aplicarán códigos y valores del nomenclador SAMO en curso vigente al momento de efectuar la prestación, ejerciendo el ya descripto derecho Hospitalario a la Recuperación de Costos mediante la facturación a Terceros Pagadores.





QUEDA FORMALMENTE NOTIFICADA