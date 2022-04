Fue a buscar la cuota alimentaria de su hijo y su ex le quemó el rostro con aceite hirviendo

NACIONALES





Una joven de 25 años fue víctima de un brutal ataque de su expareja cuando fue a su casa a buscar la cuota alimentaria para el hijo de 5 años que tienen en común: le quemó el rostro con aceite hirviendo. También le destrozó el celular a martillazos. Sucedió en la localidad de Viale, en Entre Ríos.

Por estas horas, la policía local allanó la casa del agresor: buscan un machete con el que la víctima habría sido amenazada de muerte, y también el martillo y el celular de la joven que habría sido destrozado por su ex. En tanto, la joven permanece internada con quemaduras severas de tercer grado en su rostro.

El hecho que conmovió a la localidad entrerriana sucedió este lunes por la mañana; cuando la víctima, Priscila Metz fue a la casa de su expareja, Román Aguilar, acompañada del chico. La presencia de la mujer con su hijo en la casa de su ex pareja era una cuestión de todos los meses: cobrar la cuota alimentaria.

Según versiones policiales, mientras el niño jugaba en el interior de la casa; la mujer ingresó para firmar el recibo, pero hubo una fuerte discusión que derivó en la agresión directa del hombre.

En principio, la mujer intentó huir pero el agresor la tomó del brazo y la tiró al piso. Allí tomó una maza y le destruyó el celular y un par de lentes que llevaba la víctima. Acto seguido le tiró el aceite hirviendo en el rostro.

Los gritos de la víctima alertaron a los vecinos y al padre del agresor quien intercedió para intentar detener el ataque desenfrenado de su hijo. Cuando el hombre ingresó al domicilio, el agresor estaba con un machete en la mano.





"Le tiró aceite hirviendo y le quemó el rostro. Además, cuando mi hermana se cae al piso, él aprovechó le rompió los anteojos y le reventó el celular con una maza”, contó Yanina, hermana de la víctima.

En charla con el canal local, Elonce, Yanina dijo que su hermana ya había vivido varias agresiones de su ex pareja. "No es la primera vez que agrede a mi hermana. No puede salir a ningún lado porque él la persigue permanentemente", denunció.

La versión policial

La versión de Yanina fue corroborada por el jefe de la policía de Viale, Javier Díaz. "Priscila hizo varias denuncias por violencia de género y el hombre tenía restricción de acercamiento", informó.

Al mismo medio, el oficial policial confirmó que "había una restricción de acercamiento de su expareja: una prohibición de acercamiento de 200 metros. Además hay otras denuncias de la víctima realizadas en el Jugado de Paz".





Por lo pronto, la mujer fue ingresada al hospital donde fue atendida por quemaduras de tercer grado en el rostro y quedó internada. Le harán nuevos estudios y verán como evoluciona.

En tanto, se informó que el agresor no está detenido. El lunes se le realizó un acta de procedimiento en su domicilio y está a la espera de ser citado por la fiscalía de género. Fue notificado de que deberá presentar un abogado.