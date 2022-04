Encontraron estrangulada a una jubilada de 80 años en su casa: Estaba atada de pies y manos, pero no le robaron nada

NACIONALES

Los cajones estaban revueltos. La casa, dada vuelta. Todavía no está claro quiénes entraron pero buscaban algo específico: dejaron atrás las computadoras y los celulares. En la planta baja, con cinta de embalar y estrangulada con un lazo de cuero, Beatriz Mansilla (80) estaba muerta.

La encontró su hijo, Daniel Di Biasi (53), cuando volvió de trabajar.

Se había ido a las 6 y Beatriz todavía dormía. No llegó ni a sacarse el camisón que alguien la sorprendió dentro de su casa de la calle Esteban de Luca al 5200, en Carapachay, Vicente López, al norte del conurbano.

Los investigadores sospechan que buscaban algo puntual, "dinero o joyas". Los sorprendió que no se hubieran llevado las computadoras ni elementos de tecnología que había en la casa. Para la familia, si algo buscaban, no lo encontraron porque niegan que hubiera dinero en la casa.

Di Biasi llamó a la policía cuando se encontró con la escena fatal. Intentó ayudar a su mamá pero ya no había nada que hacer. Sospechan que el crimen se cometió durante la mañana, porque nadie escuchó nada y ya habían pasado varias horas desde la muerte de la mujer.

Beatriz era madre de dos hijos. Estaba jubilada después de haberse dedicado a las tareas de cuidado en su casa. Antes había vivido más de una década en Venezuela. Después se instaló en Carapachay, donde fue asesinada.

"Una excelente persona, muy familiera. La vamos a recordar lo mejor posible porque así lo merece, no merecía este tan triste final, eso sí que no lo merecía", le dijo Marcela Gallardo, sobrina de la víctima.

"Estamos trabajando en varias líneas de investigación, una muy firme. Buscaban algo concreto. No estaba golpeada, más allá de algunas lesiones propias del forcejeo, pero no particularmente", confiaron fuentes de la causa.

Según el hijo de la víctima, no había faltantes pero no descartan que buscaran algo que él no supiera o tuvieran un dato incorrecto.

"Querida prima... no tengo palabras para expresar tanto dolor... nunca imaginé q ibas a terminar así, que estos desgraciados que no tienen calificativo te hayan matado así para robarte...", publicó una prima de la víctima en su cuenta de Facebook.

"Me quedo con un inmenso dolor que no puedo expresar... me quedan los más lindos recuerdos de tantos momentos vividos juntas... eras un ser maravilloso... sólo puedo decir Q.E.P.D. Beatriz querida... gracias por tus lindos mensajes privados que me mandabas... tengo mucha tristeza y dolor en mi corazón... siempre te voy a recordar... mi más sentido pésame a toda mi familia!", cerró.

Gracias a las cámaras de seguridad de los vecinos ubicadas en la cuadra, los policías lograron identificar un automóvil marca Toyota Corolla que se encontraba estacionado. A través de esa identificación buscarán rastrear a los responsables del crimen.

Detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro, de la Sub DDI de Vicente López y de la comisaría de la zona, trabajan buscando videos en cámaras de seguridad.

En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) del Departamento Judicial de San Isidro, a cargo de Alejandro Musso.