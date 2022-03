Le hackearon la cuenta del banco y le dejaron 70 centavos

NACIONALES

El tema de las estafas ha sido uno de los protagonistas de esta jornada, luego del robo de identidad que sufrió Miguel Ángel Romero, en las últimas horas se supo que Lorena Zerneri, la mamá de Daiana Herlein, fue víctima de delincuentes que le vaciaron la cuenta del banco.

“Me sacaron una suma que para mí es importante, pero más allá de la cantidad, el hecho es la vulnerabilidad que uno siente. No sabía hasta dónde estaban entrando, por dónde, si tenía que denunciar también a las tarjetas de crédito, es la primera vez que me pasa”

, indicó Zerneri en diálogo con Vive Cada Día, programa que se emite por LA BRÚJULA 24.

“Estuve en la OMIC, en el juzgado haciendo las denuncias, en el banco y según lo que pude ver parece que es algo recurrente. Justo en ese momento, al lado mío había otra persona denunciando un fraude similar, una clonación de un DNI con el cual habían adquirido un paquete en el banco y después apareció otra más en la misma situación”, explicó.

Acerca de cómo fue el momento en el que se percató que estaba siendo estafada, Lorena comentó: “Tengo los mails en el celu y de repente empece a recibir una catarata de mails, y cuando vi eran un montón de transferencias. Ya cuando pude entrar al homebanking quedaban 70 centavos”.

“Las primeras dos transferencias eran de 2 pesos, lo que me comentaron es que siempre hacen eso al principio, y luego vacían las cuentas”, agregó.

“Según lo que me dijo la gente de Fiscalía, más o menos ya tienen datos en común de tantas denuncias y lo que me recomendaron es que no abra el homebanking en una PC, sino que lo tenga en el celular porque hay muchas más herramientas de protección”, completó Zerneri.