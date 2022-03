La mamá de Fernando Báez Sosa le respondió al papá de Lucas Pertossi: “Es un ser sin sentimientos”

NACIONALES

“Lo va a tener que demostrar en la Justicia”, expresó Graciela Sosa, mamá de Fernando Báez Sosa, tras escuchar las declaraciones del papá de Lucas Pertossi, uno de los ocho detenidos por el crimen de su hijo.

La madre de la víctima del brutal asesinato, acontecido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, se refirió a los dichos de Marcos Pertossi, el primer padre de los imputados que rompió el pacto de silencio para manifestar que su hijo es inocente.

“Lucas no tiene nada que ver con esto. No es ni asesino, ni es malo. No tiene malas intenciones. Es un chico que vive feliz con las cosas que hace”, dijo Pertossi en una entrevista exclusiva con Telenoche.

“Es una ofensa que considere que su hijo es una buena persona. Este señor no supo educar un hijo. Es un ser sin sentimientos”, dijo Graciela Sosa a TN.

Y continuó: “No tiene corazón. No sé si llamarlo humano... A mi hijo lo asesinaron, todos son culpables. Cada uno tuvo un rol. Y todos disfrutaban lo que hacían”.

El padre de Lucas Pertossi rompió el silencio y defendió a su hijo

“Lo que siente Lucas lo siento yo. Está preso, privado de su libertad, por algo que todavía no entiendo. No entiendo por qué él está preso. No encuentro explicación. Él está muy mal”, dijo Pertossi.

“Lo que ha sucedido no está muy claro. Lucas está en una situación en donde está sentado, ve que le están pegando a un amigo, va a separar al amigo, no sabe quién era el muchacho... Estaba filmando. Lucas está preso por una filmación. ¿Por una palabra que dijo (’caducó')?”, sostuvo.

Consultado por el dolor que atraviesa a los padres de Fernando, Pertossi contestó: “¿Cómo no me va a conmover? Me pongo en el lugar del papá y la mamá de Fernando, y ese dolor lo tengo yo. Yo sé lo que están sintiendo, lo tengo yo que estoy del otro lado. Hay noches que no duermo y pienso mucho en este chico.

Graciela Sosa fue tajante en su respuesta final ante estos dichos: “No merecen estar sueltos en la sociedad. Mi hijo merece una justicia ejemplar”.

El rol de Lucas Pertossi en el crimen de Fernando Báez Sosa

En la causa que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores, Lucas Pertossi está señalado como la persona que filmó a sus amigos mientras éstos asesinaban a golpes a Fernando.

El debate será oral y público y se presentarán más de 130 testigos.

También es quien envió, luego de la feroz golpiza, uno de los audios más escalofriantes en el grupo de WhatsApp que compartía junto al resto de los detenidos: “Amigo, estoy acá cerca de donde está el pibe y están todos a los gritos. Está la policía, llamaron a la ambulancia. Caducó”.

Aquella madrugada, tras regresar a la casa que alquilaban en el centro de Villa Gesell y cambiarse la ropa, Pertossi se dirigió a un local de comidas rápidas para culminar la noche, como si nada hubiese ocurrido, comiendo una hamburguesa. Lo hizo junto a Máximo Thomsen, uno de los rugbiers más comprometidos por el crimen de Fernando.

Marcos Pertossi definió a su hijo como “un chico travieso que no se pelea”. Además sostuvo que “filmar con su celular es su hobby”.

“Vos no podés ir preso por una filmación. Entonces hay que meter presos a todos los que estaban filmando en el lugar. No hay nada (en el expediente) que lo comprometa, no tiene nada. Yo hablo de Lucas. Es totalmente inocente”, insistió.