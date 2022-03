Una nena de 4 años murió luego de caer de un auto y ser arrollada por una camioneta

NACIONALES

Una nena de 4 años murió el pasado miércoles en la Ciudad de Salta tras caer del auto de su papá y ser atropellada por una camioneta. Según comentó uno de los testigos, el conductor del segundo vehículo intentó darse a la fuga.

El trágico hecho ocurrió cerca de las 15 horas, cuando un hombre de 45 años circulaba con su auto Volkswagen Fox por la avenida Travella, y decidió girar en el semáforo con dirección a la calle San Felipe y Santiago. Aunque no se pudieron determinar las causas, en ese momento la puerta del lado donde viajaba la hija del conductor se abrió y debido al giro la menor salió despedida del vehículo, informó El Tribuno de Salta.

Posteriormente, la niña quedó tirada en el suelo, se recompuso a la caída y se pudo llegar a levantar, pero segundos después fue embestida por una camioneta F-100 que venía detrás de ellos. Luego del impacto, el conductor intentó huir del lugar, pero fue detenido por los gritos de los vecinos y un policía que lo persiguió.

La madre de la menor apareció minutos después en el lugar del hecho y luego de una crisis nerviosa tuvo que ser atendida por personal del Samec. Todo el tránsito permaneció cortado por tres horas mientras personal del Cuerpo de Investigadores Fiscales hicieron las pericias correspondientes.

De acuerdo a la información trascendida, el caso caratulado como "homicidio culposo" quedó a cargo del fiscal penal Leandro Flores, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, quien dispuso el cumplimiento de medidas para poder establecer lo ocurrido en el lugar.

La justicia investigará los pormenores del hecho, inclusive si la nena llevaba cinturón de seguridad o no, y la velocidad en la que se trasladaban tanto el auto como la camioneta.

Qué dijo el testigo del siniestro vial

Uno de los testigos del hecho fue un limpiavidrios de la zona, que en declaraciones para Qué Pasa Salta, contó: "Estoy limpiando vidrios y cuando me doy la vuelta veo que se le abre la puerta al Fox y cae la nenita, se para y venía una Ford 100 que sí la vio y la pasó por encima. El golpe la mató en la primera, y se dio la fuga porque todos le empezamos a gritar 'pará'".

“Corrí media cuadra para alcanzarlo y no llegué. Se quiso tomar el palo, un policía en la moto lo siguió y lo pillaron a unas cuadras. No la podés atropellar, es una vida. El sufrimiento de volver a tu casa y no verla más, cuatro añitos tenía”, agregó quebrado.

Pero sumando más injusticia a esta terrible tragedia, y como ya es costumbre, el trabajador expuso algo muy delicado, la demora de las ambulancias en llegar al lugar del hecho: “La ambulancia se demoró 40 minutos. Es todo injusto”.