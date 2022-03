Dos DT acosaron a jugadoras de 13 y 14 años: “Estás más buena que el dulce de leche”

NACIONALES

El club Argentino de Quilmes echó a dos entrenadores por acosar a jugadoras de 13 y 14 años, a las que les pedían fotos y videos. El aberrante hecho salió a la luz, después de que un grupo de padres denunciara a los dos técnicos, tras revisar las conversaciones de WhatsApp de sus hijas.

“Desde la Comisión Directiva y Subcomisión de Fútbol Femenino de Argentino de Quilmes, hemos recibido acusaciones con pruebas, de que los señores Omar Gimenez, Dt sub16, y Diego Gimenez, Dt sub 14, acosaron mediante mensajes de texto a jugadoras de nuestra institución. Hemos realizado las acciones correspondientes, acompañando a las damnificadas a realizar la denuncia correspondiente y nos pusimos a disposición de las familias para afrontar este duro momento”, comienza el escrito del club.

Además, el informe señala que estas personas “fueron expulsados de su cargo y tienen la entrada prohibida al club”.

“Nos chocamos con una circunstancia que no esperábamos, pero estamos a la par de nuestras jugadoras para lo que necesiten, seguiremos trabajando, creciendo, aprendiendo y mejorando por y para nuestro Fútbol Femenino”.

Finaliza el comunicado.

Los padres, los principales responsables de que los acosos salieran a la luz

La denuncia fue llevada a cabo por las madres de las menores, luego de que las jóvenes les mostraran los chats que mantuvieron durante semanas con los entrenadores. Ambas son jugadoras de la sub 16 y sub 14 del club y eran constantemente acosadas por WhatsApp por sus entrenadores.

Una de las madres de las víctimas, confirmó a La Opinión Austral que “ambos acosaban a las nenas de 13 años. Una de las madres quiso hacer la denuncia y no se las tomaron en su momento. Mañana lunes van a ir a hablar e iban a hacer la denuncia a la primera división de Quilmes.

Además, a mi me empezó a escribir una chica diciéndome que esto viene de hace años y que además ninguno de los dos son técnicos, entrenan menores y las tocaban, sabiendo que eso no se podía”.

Por otro lado, el padre de otra de las jóvenes sostuvo que “es impresentable esto, no puede ser que no se hagan responsables y que el Presidente no aparezca. Es necesario que una comisión de psicólogos atiendan a la nena y a su mamá, imagínate los miedos que atraviesan. Desde el jueves sabemos esto y no hay una denuncia contra estas personas, caminan tranquilos riéndose”.

Los hombres pedían fotos, videos y llamadas con las adolescentes que se negaron en más de una oportunidad. Además, hacían referencias a los entrenamientos, la ropa y como se desempeñaban deportivamente ambas víctimas.