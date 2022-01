(VIDEO) Una mujer se sacó el vestido y lo usó como barbijo para entrar a Grido

NACIONALES

Una mujer sorprendió a todos en la localidad mendocina de Godoy Cruz al sacarse el vestido en medio de una heladería para colocárselo como tapabocas. El hecho ocurrió en una conocida cadena de heladerías ubicada en la calle Italia esquina río Mendoza, de esa ciudad cuyana.

La mujer llegó a las 22:40 del sábado con la intención comprar helados, junto con 11 personas más, en un grupo de amigos. Ya que ella, ni ninguno de los demás traían barbijo, la mujer decidió utilizar su propio vestido para ponérselo como si fuera un elemento sanitario anti contagios de coronavirus, según contó el medio local Diario Mendoza.

Por lo tanto, la mujer ingresó con la vestimenta de protocolo, pero en ropa interior, pese a que las demás personas que estaban dentro del local la miraban con un semblante de extrañeza. Asimismo, una familia que realizaba una compra de helados vio la dantesca escena que protagonizó esta mujer en ropa interior. Un hombre y sus tres hijas se quedaron atónitos cuando la mujer entró a la heladería en bombacha y corpiño y escuchaban cómo los empelados del lugar le explicaban a la señora que no podía estar así adentro del local.

En las cámaras de seguridad se ve el momento exacto en que la mujer se saca su prenda de vestir, entra a la heladería y se dispone a ver los gustos de helado que quería llevar para ella y sus 11 amigos, quienes no tenían barbijo, pero sí ropa.

Cuando los empleados del lugar le pidieron a la mujer que se retire de la heladería, ella hizo un gesto adusto y grosero, y les espetó a los empleados: "¿No me pedís tapabocas? Me lo estoy colocando" . Tras ello, la mujer levantó los brazos y se fue.

Al final, el grupo de amigos pudo comprar los 11 cucuruchos de tres bochas cada uno más tarde, según consignó el diario local.

Un hombre se puso una bombacha como tapabocas y fue bajado del avión

Un acto insólito protagonizó un pasajero que abordó un vuelo en el estado de Florida con destino a la ciudad estadounidense de Washington DC, al ser bajado del avión por llevar una tanga como barbijo, a modo de protesta por la ley mandato federal de usar tapabocas debido a la pandemia del Covid-19 y en medio de la expansión de casos por la variante Ómicron.

"Es una tontería. Covid-19 no sabe que estamos a una altitud de crucero. Es estúpido, es todo teatro".

Se justificó Adam Jenne (38), el protagonista del insólito hecho en el aeropuerto de Fort Lauderdale, al canal de televisión NBC 2.

De acuerdo con The New York Post, Jenne dijo no fue la primera vez que convertía unas "bragas rojas" en un tapabocas arriba de un avión. "Cada vuelo me he encontrado con diferentes reacciones de la tripulación. Algunos con un aprecio salvaje y otros confortativos".

United Airlines justificó la decisión de no dejar viajar al pasajero.

“El cliente claramente no cumplió con el mandato federal de máscaras y apreciamos que nuestro equipo haya abordado el problema en tierra antes del despegue, evitando posibles interrupciones en el aire”.

Informó la aerolínea. Conocé todos los detalles de esta nota.