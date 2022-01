LA COSTA: Una mujer se quemó los pies en la arena hirviendo y pidió por salidas con rampa para evitar este problema

ZONALES

Cintia Corvalán cayó de rodillas al no resistir más las quemaduras que sufría. En sus brazos llevaba a su bebé de 8 meses y un hombre logró alzar a la pequeña para que no se quemase. Tuvo que ser trasladada a un hospital y allí se encontró con otras víctimas de la arena hirviendo.

Todo sucedió el martes 11 en San Clemente del Tuyú. Ella fue a vacacionar junto a su familia y decidió ir a la playa, por Calle 70 entre las 11 y las 13 horas.

Cuando decidió salir por el intenso calor debía caminar más de 100 metros por la arena con su beba de 8 meses en brazos mientras su familia desarmaba la carpa que habían montado.

“Cuando llegue a la punta del médano de arena quede "literalmente enterrada entre la arena y me empiezo a quemar. Cuando logro sacar los pies, mis ojotas quedaron atascadas en la arena y empecé a quemarme, me caí de rodillas con mi beba, me levanté como pude y empecé a correr en bajada tratando de equilibrar el cuerpo para no volver a caerme y proteger a mi beba mientras miraba a mi alrededor y no había nadie, quería pedir ayuda porque sentía que me desmayaba del dolor”

Un hombre la ayudó a sostener a la pequeña y le brindó la primera asistencia.

Ya en la guardia más cercana, Cintia vio a otra chica en silla de ruedas que fue víctima de quemaduras en la arena.

Ahora ella reclama por una salida de la playa que tenga reparo o rampas de madera para que nadie más pase por esta situación.