VIDEO: Lo molió a golpes por “hacer brujerías” y haberse quedado con su novia

NACIONALES





Un hombre fue salvajemente agredido en un incidente ocurrido durante los festejos de navidad en San Antonio Oeste en Río Negro. Todo quedó registrado en un video filmado por un testigo, que rápidamente se viralizó. El Ministerio Público Fiscal inició una investigación penal, en principio, por lesiones leves.

En las imágenes se observa el momento en que la víctima cae al piso derribada por una piña, y al mismo agresor le da dos patadas en la cabeza cuando ya está en el piso, donde queda inconsciente.

Los hechos fueron observados por una multitud que se había congregado en torno al parador de Punta Verde, un balneario ubicado sobre la ría de la localidad atlántica rionegrina.

Muchos miran azorados, con latas de cerveza en la mano, profiriendo exclamaciones de asombro. Un joven que intentó intervenir también recibió una trompada en el rostro de parte del atacante, que andaba con su torso desnudo y en evidente estado de excitación.

Desde Fiscalía se informó que, pese a las feroces patadas que recibió, el agredido luego se levantó y realizó la denuncia en la policía, y que lo mismo hizo posteriormente el acusado, quien quedó imputado por el delito de “lesiones leves”.

Aunque la carátula de la causa podría agravarse en caso de que los estudios médicos que le requirieron a la víctima –una tomografía computada- revelen algún daño mayor en la cabeza.

Se destacó que estos resultados son claves para el desarrollo del expediente, pues el Código Penal establece que se consideran lesiones leves cuando se requiere menos de 30 días de curación, y de carácter grave si superan ese lapso de tiempo, por lo que una posible sanción sería más dura para el acusado.

Trascendió que también el Juzgado de Paz local también le impuso una orden de prohibición de acercamiento tanto a la víctima como a su familia.

La hipótesis de la brujería

La denuncia recayó inicialmente en la fiscalía de Viedma que estaba de turno, a cargo de Maricel Viotti Zilli, quien entre las primeras medidas además del estudio médico al hombre de apellido Méndez y también tomó diversas declaraciones testimoniales para esclarecer el suceso.

Hasta el momento pudieron recabar datos acerca de que previo al ataque se había producido una fuerte discusión, pero no determinaron el porqué.

Según lo que se pudo reconstruir, Méndez había asistido a la celebración en compañía de un amigo de Buenos Aires y una chica, quien había sido pareja del acusado, de apellido Mesa y conocido como “el flaco Maxi”.

Mesa fue consultado por este diario, pero solo se limitó a admitir que había participado en el incidente. Después no respondió más preguntas.

Sin embargo, hizo un descargo en su cuenta de Facebook, en el que apuntó a Méndez por haber mandado a su casa “gente (a) hacer trabajos de brujerías”. “… a hacer maldades en contra de mi familia, sabemos lo que hacen”, escribió.

Relató que esa noche de navidad fueron con su hermana y su cuñado “a pasarla bien” y que “estas personas comenzaron a mirarme y reírse y uno de ellos me dijo que me dijo que me iba a ser cagar a mi familia. Me voy caminando y siento una piedra en la cabeza (que tengo la marca) entonces volví y pasó lo que pasó”.

Luego agregó que no les tiene miedo y que él también tiene “gente importante” que lo visitó.

“Saben de quienes se trata”, resaltó. Supuestamente se refiere a contactos políticos.

Por su parte Araceli, hija de Méndez, quien atiende una santería en San Antonio, también se expresó en la red social. Además de fustigar la acción, responsabilizó a Mesa “por no tolerar una religión diferente y mucho menos por no haber superado a tu ex, teniendo una familia actual formada”.