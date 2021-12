Pánico y corridas en Patio Bullrich por un golpe comando en una relojería de alta gama

NACIONALES





Un grupo comando robó este sábado una joyería de alta cama del shopping Patio Bullrich de Recoleta y generó pánico entre las personas que se encontraban en el centro comercial.

Según información policial, efectivos de la Comisaría Vecinal 1A se trasladaron hasta una joyería ubicada en Posadas al 1200 donde delincuentes sustrajeron relojes de alta gama y luego se dieron a la fuga.

El robo ocurrió pasadas las 19 en la Joyería Sensation du Tempos, donde ingresó un grupo de al menos cinco encapuchados con armas. Estiman que los objetos robados se venden en un valor mínimo de 6 mil dólares y pueden llegar a los 30 mil.

Según indicó la policía, los delincuentes no habrían efectuado disparos. Sin embargo, testigos del hecho confirmaron que apuntaron los revólveres a las piernas de los compradores que se encontraban dentro del local.

"Acaban de robar en el Patio Bullrich con terribles armas. Nos tiramos todos al piso. Ahora está lleno de policías", publicó un usuario en su cuenta de Twitter, quien afirmó que las armas que portaban parecían ametralladoras.

Quienes se encontraban en el shopping aseguraron que el asalto no duró más de 10 minutos y que durante ese tiempo los ladrones les habrían indicado que se mantuvieran agachados.

En tanto, quienes realizaban compras en las zonas más alejadas de la joyería, confirmaron que cuando todo inició, cerca de las 19:10, vieron a una ola de personas correr desde el lado de avenida Libertador "como si hubiera un tsunami".

Fuentes oficiales informaron a Clarín que las primeras denuncias al 911 se recibieron a las 19.06. "El personal policial llegó al lugar en 5 minutos y evacuó el centro preventivamente. Los delincuentes habrían usado mazas para romper las vitrinas", indicaron las mismas fuentes.

Y agregaron: "Con las cámaras de la Ciudad, a través del Centro de Monitoreo Urbano, se realizan las investigaciones para dar con el vehículo en el que se trasladaban los ladrones. Estas investigaciones permitieron determinar que los ladrones habrían ingresado al centro comercial y robaron elementos de la joyería y se dieron a la fuga".

Male, una testigo, dijo en diálogo con TN: "Estabamos en el patio de comidas en el segundo piso, habíamos ido a ver a Papá Noel, y estabamos sentados en un café cuando un montón de gente vino corriendo como si los persiguiera una ola".

Y continuó: "Sentí que era La Casa de Papel, básicamente. Era como muy raro todo. Nos tiraron a todos al piso, unos al lado de otros y metidos adentro donde está la máquina de café y la bacha, donde podíamos, tapando a nuestros hijos, a los bebitos y a la gente mayor”.

Si bien la versión oficial indica que nadie disparó, ella asegura que escucharon tiros: "No sabíamos qué estaba pasando. Una chica que estaba en el piso me explicó que disparaban para romper los vidrios y llevarse las joyas. Y se llevaron todo y se fueron muy rápidamente. Sabían lo que iban a hacer y hacia dónde se dirigían, porque al lado hay otra joyería y no fueran a esa. Se ve que tenían estudiada la situación”

Según relató la mujer, luego del asalto el segundo piso del shopping fue vallado.

Además indicó que rápidamente llegaron entre 10 y 12 efectivos de la Policía. “La joyería, que trabaja con dos marcas muy conocidas de relojes, tenía todo el frente de la vidriera totalmente vacío. Lo habían arrasado, y quedó mucho vidrio tirado en el piso y astillado”, agregó.

Al respecto de cómo continúa el caso, fuentes policiales informaron que la Policía de la Ciudad avanza con las investigaciones y "cumple con los requerimientos de la Fiscalía Criminal y Correccional 4 a cargo del doctor Vasser, que interviene en la causa".

Y señalaron: "La Fiscalía dispuso la intervención de personal de Rastros y Laboratorio químico, relevamiento de cámaras y la toma de declaraciones de los testigos".

Una modalidad que se repite



Este año. el robo de relojes de alta gama (Cartier, Audemarse Piguet, Patek Philippe, Vacheron Constantin, Hublot, Jaeger-lecoultre, entre otras marcas) volvió a formar parte de la agenda pública: solo entre la semana del 11 y el 18 de septiembre se conocieron noticias de cuatro robos de relojes. Todos en Puerto Madero: dos en una agencia de motos, otro en un restaurante y el último a metros del hotel Alvear.

Días después, en Córdoba, un Rolex de oro formó parte del botín de una banda que asaltó una financiera. Y una semana antes una banda robó 29 relojes de una joyería del Microcentro.

En los primeros días de octubre se informó sobre la detención de una banda (compuesta por ocho personas) que se dedicaba a esta modalidad. La investigación había comenzado en agosto, tras el robo a un subcomisario de la Policía de la Ciudad. En todas las noticias se habló de las marcas de los relojes, de sus valores, de las modalidades. Del destino de los relojes robados no se dijo nada.