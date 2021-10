INSÓLITO AUDIO: Le robaron a un periodista, sus compañeros enviaron mensajes para ver cómo estaba y el ladrón fue el que terminó respondiendo con un mensaje de voz

NACIONALES

En la madrugada del viernes, delincuentes ingresaron y desvalijaron un departamento céntrico de Rosario diciendo que se trataba de un allanamiento. Una de las víctimas del hecho era un joven periodista de Radio 2, que quedó incomunicado. Pese a esto, su teléfono estuvo activo hasta entrada la mañana y el delincuente se tomó el tiempo para contestar mensajes.

Al notar que el número estaba en línea a las 8.30 de la mañana, desde la redacción de Rosario3 se intentó contactarlo para saber cómo se encontraba, pero la respuesta fue totalmente inesperada: “Sabes que pasa, Agustín está re secuestrado, porque estamos estudiando y tienen que bajar mucha plata”, comenzó el audio del delincuente.

“No me rompás más la pija en el celular este, porque ayer hicimos y entramos a todos los edificios, no me rompás más los huevos, sino voy a volver de vuelta”, continuó el ladrón con una evidente dificultad para completar las palabras.

A lo largo del 1.09 que dura la grabación, se escucha la calle como sonido ambiente y una serie de desvaríos y complicaciones en el habla del delincuente. “Es re corta la cosa, es bien clara. El 440 es así, ¿vos me entendés lo que yo te quiero decir?”, continúa el mensaje.

Por último y antes de apagar el teléfono celular, el delincuente pidió: “No me rompás más la pija y bloqueame, sabés. Es re corta".