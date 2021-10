Detuvieron a tres personas por el crimen del joven de 17 años en Quilmes Uno de los implicados había estado detenido solo cuatro días por un robo con uso de armas

NACIONALES

Por el asesinato de Lucas Cancino en el barrio Naval de Quilmes, tres sospechosos fueron detenidos durante el mediodía. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y la intendenta Mayra Mendoza mantuvieron una reunión para hacer un seguimiento de la causa y el accionar policial hasta que fueron aprehendidos los presuntos responsables del crimen.

Lucas Iván Cancino fue atacado este miércoles en la puerta de la casa de sus abuelos.

Según se informó, desde el Municipio buscaron acompañar a la familia tras el hecho, colaborando en todos los aspectos que fueran necesarios. Mientras que desde el gobierno provincial informaron que se puso a disposición de la Justicia todas las herramientas disponibles.

Desde la intendencia señalaron que, por respeto a la familia del joven asesinado, Mayra Mendoza suspenderá su agenda pública por 72hs.

Qué dijo Sergio Berni sobre el crimen de Lucas Cancino





En horas de la tarde, el ministro de Seguridad bonaerense habló sobre el asesinato del adolescente y criticó duramente a la Justicia. “Cómo puede ser que una persona que fue detenida por robo con uso de armas fue liberada en cuatro días”, se preguntó y advirtió que el presunto agresor había sido detenido a fines de julio por robo calificado con uso de arma, pero que salió en libertad en menos de cuatro días.

“Todos sabemos que se empieza robando algo menor y a veces se termina con una muerte desgraciada, totalmente injustificada”, dijo Berni ante la prensa y resaltó: “Por lo que he hablado con un testigo ni siquiera hubo resistencia. Hubo intención de matar por matar. Y creo que esto es lo que tenemos que discutir en la Argentina, es decir, qué hacemos con estas personas. No podemos seguir tolerando esto, e interpelo a todos aquellos que se niegan a discutir esto”.

Según declaró el funcionario bonaerense, los tres sospechosos aprehendidos son de la zona, siendo que uno de los presuntos atacantes fue detenido en la Ribera, mientras que un testigo reveló detalles de dónde podría encontrarse el arma homicida luego de que los agresores se deshicieran de ella.

“El que sale con un arma a la calle está dispuesto a matar. Yo soy padre y se me pone la piel de gallinas de solo pensar en los padres de Lucas, que han perdido un hijo. No hay una explicación, no hay una justificación”, continuó el ministro de Seguridad y agregó: “Esto es la crónica de una muerte anunciada. Hasta que no tengamos una definición clara vamos a estar siempre estancados en el mismo lugar”.

Lucas Cancino fue apuñalado en un robo cuando salía de su casa para ir a la escuela. “No hay suficientes policías, es injustificable tener 80.000 efectivos para toda la provincia”, remarcó el ministro de Seguridad.

En palabras de Berni, “la seguridad es un problema cultural, de educación, de contención social. Es un problema que tiene que ver con la resociabilización de los detenidos”. Vale destacar que la investigación, caratulada como “homicidio en ocasión de robo”, quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4, liderada por Karina Gallo.