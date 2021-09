MADARIAGA: Zonas del Belgrano aún están bajo agua y una casa quedó como en una isla

MADARIAGA





Aún algunos vecinos deben requerir al auto para poder salir de su barrio y, otros, tienen que ponerse botas de goma y tener apiladas bolsas de arena para que, eventualmente, protejan la puerta de acceso si hubieran nuevas precipitaciones y así se logre que el agua no entre.

Una zona afectada se da en la manzana comprendida por Brasil y Macedo, entre Honduras y Nicaragua en donde una vecina relató que desde hace 4 meses pide que pasen a mejorar la calle y nunca nadie se dignó a hacerlo. A pesar del reclamo al municipio y de las promesas de las autoridades, ahora le dicen que para “pasar la máquina” hay que esperar a que escurra; algo que sucederá la semana que viene.

“Disculpen pero no quiero promesas, quiero hechos y no quiero un recreo para pasear, x que ahora lo puedo hacer en mi calle, quiero mínimamente que las fotos sean x obras en los barrios y x la llegada de una mejor calidad de vida y escribo también x los que están peor que nosotros. Aclaro q no me interesa el color del político, me interesa que se realicen obras en mi barrio y cualquier otro para que este tipo de cosas no vuelvan a pasar, x lo menos en esta magnitud”

Otra situación se da en ese mismo barrio en una casa que quedó –literalmente- en una isla y para salir se necesitan botas por el nivel de agua que la rodea.