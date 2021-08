Tiene 5 años, es hipoacúsico y se le rompió el implante coclear: Necesitan 13.500 dólares para comprar uno nuevo

NACIONALES

Benicio tiene cinco años. A los nueves meses de vida, fue diagnosticado con hipoacusia neurosensorial bilateral. Es el menor de cuatro hermanos: Lucia (20), Lucas (18) y Agustina (16) . Todavía no habla y ya paso por varias intervenciones quirúrgicas. La primera alarma la notó su padre, Antonio Brizuela (54): su bebé no respondía los estímulos cotidianos. En cambio, su madre, Anahí (42), se daba cuenta que algo no andaba bien pero se resistió a asumirlo.

“Veía que no siempre se daba vuelta cuando lo llamaba, o le jugaba. Pero no quise desesperarme, esperé un par de semanas hasta que que le pedí a mi cuñada que trabajaba en el hospital de Catamarca un turno con un fonoaudiólogo”.

Contó.

Una vez frente al especialista, llegó la confirmación del diagnóstico médico. Escépticos, los Brizuela optaron por hacer una interconsulta. Viajaron los tres a Córdoba. Allí lo atendió el otorrinolaringólogo Tristán Carignani

“No lo tomé bien, es difícil saber que tu hijo tiene una discapacidad. Fue un golpe, aunque con el tiempo pude asimilarlo y percibí que con varias terapias y el implante coclear podría tener un mejoría en su calidad de vida".

Detalló Anahi.

“Benicio llegó por sorpresa, no teníamos planes de volver a ser padres”.

Recordó Anahí.

“Más allá del imprevisto, el embarazo fue el más tranquilo de los cuatro. Nació por parto normal el 17 de febrero de 2016, fue grande y saludable”.

Relató.

La vida siguió y recién a pocos meses de cumplir el año, se le detectó la sordera.

“En su momento nos recetaron terapias cognitivas, y la posibilidad de un implante coclear para que Benicio tuviera mejor calidad de vida”.

Agregó Anahí.

Un implante coclear es un dispositivo médico electrónico diseñado para ayudar a aquellos con pérdida de la audición moderada a profunda. Tiene dos partes: una de ellas es la porción interna, que se implanta quirúrgicamente. La otra parte, que es externa y se usa en la oreja, es un procesador de sonido que se retira para dormir y se debe cargar. Esta última es la que dejó de funcionar.

A Benicio, en2019 le hicieron la cirugía, que fue un éxito. El dr. Carignani escribió en el informe médico:

“Se realiza implante coclear en oído derecho el día 6/09/19 con muy buena evolución hasta la actualidad. Teniendo en cuenta la buena respuesta auditiva con el implante coclear la edad del paciente y para mejorar su audición binaural los beneficios de la bilateralidad”.

Luego de la intervención, Benicio debió pasar por un proceso de reeducación auditiva donde se hizo la calibración para que pueda incorporarlo a su vida. Esto llevó su tiempo de adaptación.

“Lo note más tranquilo, más conectado con el mundo. Aunque todavía no se largó a hablar, porque para eso estamos con terapias de fonoaudiología y ocupacionales, que nos cubre la obra social”.

Explicó Anahí.

Hace dos meses se le rompió la parte externa, el procesador de sonido que va en la oreja. Uno nuevo cuesta 13.500 dólares porque era un producto importado. Anahí no quiere reclamarlo a la obra social -OSEP ( Obra Social de los Empleados Públicos de Catamarca)- porque está tramitando el otro implante completo, algo que necesita Benicio.

“En mayo el médico nos hizo una orden para una segunda cirugía, esta vez en el oído derecho. No quiero que una cosa paralice a la otra, por eso apelo a la solidaridad de la gente”.

Colecta solidaria en las redes sociales

Anahí es empleada del registro civil y su marido, Antonio, trabaja en una empresa de agua. No cuentan con los recursos económicos para pagar uno nuevo. Mientras tanto, Benicio sigue sin la audición necesaria.

Hicieron una pequeña colecta. Lograron comprar unos repuestos no originales que no son tan efectivos. La urgencia también radica en que a medida que pasa el tiempo, si no recibe los estímulos necesarios, pierde la capacidad auditiva.

“El tema es que el hueso ‘caracol’ está sufriendo, por falta de estímulo, un proceso de osificación, que empeora su condición”.

Dijo la madre.

Anahi está impaciente.





“Hace rato que vengo llamando a la Obra Social, pero no encuentran el expediente de mi hijo. Pedí hablar con el director y tuvo buena predisposición. Que llame la semana que viene... el tiempo sigue pasando. Necesito que me agilicen porque sino su salud sigue deteriorándose”.

La obra social provincial aseguró estar haciendo lo posible para conseguir los insumos que precisa Benicio.

Para colaborar con la familia

El modelo del implante es SYNCHRONY ST CON FLEX 28 Y PROCESADOR DE HABLA SONNET.

Se puede hacer donaciones a la cuenta corriente de Anahí Pacheco en el Banco Nación

0110466430046688699351

En redes: @anahi.pacheco.9081