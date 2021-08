Messi se despidió entre lágrimas del Barcelona

NACIONALES

Finalmente, entre lágrimas, Lionel Messi le puso punto final a su historia en el Barcelona. En el Auditorio 1899 del Camp Nou, la Pulga brindó una conferencia de prensa, en la que se lo vio conmovido como nunca, para despedirse de los hinchas Culés después de más de 20 años.

Después de que se confirmara que no continuaría en el club por "obstáculos económicos y estructurales (normativa de La Liga española)", es decir, por el tope salarial que impone el torneo, Messi se paró ante el mundo entero y dio su último adiós, no sin antes asegurar que su deseo era quedarse. "Hice todo lo posible por quedarme y no se pudo. No tengo más nada que decir, hicimos todo lo que se pudo", sostuvo.

"Hoy tengo que decirle adiós a todo esto. Estoy acá desde que tengo trece años y hoy me estoy yendo. Este club ha sido muy respetuoso conmigo y tengo que agradecer por todas las cosas que pasé acá. Me ayudaron a crecer y hacer la persona que soy hoy. Di todo desde el primer al último día", expresó Messi, quien tras decir sus primeras palabras y antes de recibir las preguntas de la prensa, se quebró en llanto.

El atacante deslizó que “se dicen muchísimas cosas, pero no todas son verdades”. En tanto, añadió: “Había bajado mi ficha en un 50 por ciento y no me pidieron nada más. Así fue todo. Siempre fui transparente con el socio y nunca mentí. Me importaba era decirle la verdad a la gente que tanto medio“.

ASÍ DESCRIBIÓ MESSI SU SALIDA DE BARCELONA

“Sin dudas es el momento más difícil de mi carrera”, expresó. Sobre otros momentos complicados en su extenso recorrido en el club, explicó: “Tuve muchas derrotas, pero al otro día volvía a entrenar y a tener revancha. Esto es otra cosa. Es el final. No me quería ir y por eso la tristeza”.

LA ESPINA QUE LE QUEDÓ A MESSI EN BARCELONA

El mejor jugador del mundo reveló cuál fue su cuenta pendiente en la institución. “No haber ganado una Champions League más. Uno de mis objetivos es volver a lograrlo y terminar mi carrera con la mayor cantidad de títulos posibles. Quiero alcanzar a Dani Alves (risas)”, sostuvo.

"PSG es una posibilidad. A esta hora no tengo nada arreglado. Tuve varios llamados y muchos interesados, pero no hay nada cerrado", aseguró la Pulga. Mientras tanto, Khalifah Bin Hamad Al Thani, hermano del Emir de Qatar dueño de PSG, volvió a asegurar en Twitter que está todo “al 100 por 100”.

Messi también se refirió a la foto que se sacó con varios jugadores del Paris Saint-Germain y que se viralizó durante los últimos días. “Te explico rápido porque es una boludez. En la Copa América habíamos hablado de encontrarnos en Ibiza (con Ángel Di María y Leandro Paredes. El día antes de venir me llama Ney, que también soy amigo: ‘Estoy en Ibiza, vamos a vernos’. Fuimos, comimos un asado de amigos y nos hicimos una foto. También estaba Marco Verratti. En ese momento hubo hasta bromas. ‘Venite a París’, me decían. Pero fue solo una foto de amigos y ahora se le da más importancia”.

Más allá de las negociaciones activas con el PSG, en las últimas horas la prensa europea mencionó la posibilidad del Chelsea. Además, Pep Guardiola, técnico del Manchester City, reconoció que la Pulga “no está en los planes”. Otras de las opciones que se mencionaron fueron las de Inter Miami (en la MLS) y hasta Newell’s.

De todas maneras, Messi siempre dejó claro que su intención era permanecer en el Barcelona pero que no se pudo por el tope salarial de La Liga. “Hice todo lo posible para quedarme. El año pasado quería irme y lo dije pero esta vez quería quedarme”.