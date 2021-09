MADARIAGA – PASÓ EN CNM 93.3: Carlos Caro instó al diálogo del Ejecutivo con el Legislativo y los vecinos para mejorar los proyectos

MADARIAGA

El precandidato a concejal de la Lista 2 Celeste y Blanca, Carlos Caro, estuvo este mañana en CNM 93.3 en una charla distendida en donde recorrió todos los temas de cara a las PASO que lo llevará a enfrentarse con la otra propuesta justicialista que encabeza Federico Zotta.

Aclaró que ese espacio siempre tuvo la posibilidad de sumarse, pero decidió abrir su camino por lo que habrá una interna, el próximo 12, que definirá quién encabeza en las legislativas de noviembre.

Volvió a remarca lo que sucede en el HCD en dónde el oficialismo tiene amplia mayoría y dijo que se debe profundizar el debate para que ese cuerpo no se transforme en un lugar en donde sólo se vaya a “levantar la mano”. Consideró que todos los proyectos son mejorables y, en esa discusión, se debe incorporar al vecino desde el inicio de la propuesta.

Como ejemplo puso el Crematorio en donde se generó una diferencia de proporciones entre el gobierno local y los vecinos del barrio Los Pinos. También habló de medidas que se han tomado en pos de mejorar la conectividad pero que afectaron el medioambiente. Como ejemplo remarcó el trabajo de ESUCO que construye la ruta 56 y de las canteras que quedaron brotó agua que fue derivada a la laguna La Larga causando la salinización del espejo de agua y la muerte de todos sus peces.

“Las decisiones que tomamos desde la clase política hoy afectan el futuro de una u otra forma. Todas las que tomemos deben ser medioambiental, más sociables y con perspectiva de género. Yo no me puedo permitir que mis hijos me reclamen no haber hecho algo para su futuro”.

También ponderó la campaña de vacunación, su avance y resultados. Consideró que da un “as de luz” hacia el retorno de una normalidad que será distinta pero que servirá para que haya temporada de verano; lo que generará ingresos en aquellos que van a trabajar a la costa. Consideró que se debe bajar el gasto público, discutir la temática del transporte, el mejoramiento de las calles y considerar que la cuestión deportiva no sólo atañe a los clubes porque hay sitios de reunión de jóvenes en espacios abiertos municipales en donde no tienen contención o herramientas para practicar o desarrollar actividades deportivas o culturales.