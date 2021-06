Allanaron la casa de un jefe policial, rompieron una puerta de 300.000 pesos y no saben si fue por error

NACIONALES

Un hecho insólito tuvo lugar en las últimas horas en Villa Elisa: se llevó a cabo un allanamiento en donde no solo se dirigieron a la casa equivocada, sino que terminaron en el domicilio de un alto jefe policial.



Según informó el diario Hoy, todo se inició por el robo de un celular, por lo que se comenzó con las tareas investigativas para poder dar con el autor del robo. No se habría tratado de un error, sino que el GPS del dispositivo lo ubicaba en ese lugar (la dirección exacta no se da a conocer para no entorpecer la pesquisa).



“No hubo error, la orden judicial señalaba ese domicilio”, aseveró la fuente. No obstante, tras el fallido allanamiento se cree que podría haber fuertes sanciones. Cabe mencionar que la casa donde irrumpió la Policía pertenece al subdirector del Registro Público de Controladores de Administración y Permanencia del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Pero la situación no terminó allí. Mientras los uniformados realizaban su trabajo, le tiraron gas pimienta al perro de la familia, ya que este salió en defensa de los dueños de casa y terminó teniendo que neutralizar al can. Por su parte, la puerta que derribaron tiene un valor cercano a los 300 mil pesos.



Interviene la UFI 1 y el Juzgado de Garantías 1 Departamento Judicial La Plata, además de la comisaría Decimosegunda de Villa Elisa.