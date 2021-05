Alerta por estafa millonaria de financiera trucha: Cómo engaña y qué hacer para no caer en su trampa

Con la pandemia de coronavirus crecieron las estafas por Internet a través de la sustitución de la identidad y la falsificación de datos personales. Para ello, los delincuentes simulan ser representantes de marcas o empresas oficiales y tras acceder a la información de sus víctimas, ingresan a sus cuentas bancarias para robarles el dinero.

Así ocurrió con Javier González, una víctima de una supuesta financiera identificada como Alcance S.A., con asiento en la Ciudad de Córdoba, pero con sucursales en todo el país, que le sacó parte de su sueldo por débito automático durante al menos un año.

En diálogo con Crónica HD, contó que se percató de la estafa porque "estaba llegando con la plata justa a fin de mes".

"Cobro mi sueldo en caja de ahorro. Soy una persona que nunca le presto atención a los resúmenes de cuenta y cuando lo hago, veo que hay una financiera que se llama Alcance S.A. que me estaba haciendo débitos automáticos".

Dijo.

Y continuó:

"Revisé los meses anteriores y desde hace un año que venían sacándome dinero. Tardé en darme cuenta porque ellos arrancaron sacándome de a 200, 500 y 800 pesos hasta 1.800 pesos la última vez. Investigué en Internet y vi varios foros en la que personas denunciaban lo mismo".

González aseguró que no recuerda "haberle dados datos a nadie" y realizó la denuncia en la Oficina de Defensa del Consumidor de Avellaneda, donde vive, con el resumen de la cuenta.

"Ellos hicieron una audiencia con un representante de ellos y del banco donde yo cobraba. Ahí vi un formulario con mi firma falsificada, mi DNI y la mitad de la dirección de mi casa".

Detalló la víctima y explicó que ese documento estaba dirigido para la entrega de una vivienda que "nunca contrató".

Además, señaló:

"Con la fecha del formulario, pude comprobar que ese día en el trabajo hice 12 horas, entonces no pude ir a la financiera a firmar eso. Lo llevé junto a las capturas de pantalla de personas que les pasó lo mismo y pude resolverlo".

¿Cómo prevenir estafas a través de Internet?

Gabriel Zurdo, especialista en delitos informáticos, explicó a Crónica HD que "desde que comenzó la pandemia más gente amplió la superficie de contacto con Internet a través de más dispositivos y más horas conectados".

En ese sentido, los delincuentes aprovechan esta hiperconexión para suplantar una marca o entidad oficial para robar datos personales a los usuarios; suplantarles la identidad y sacarles dinero de sus cuentas bancarias sin su autorización; al tiempo que Internet les posibilita mantenerse en el anonimato.

"Volcás en redes sociales tus datos personales y estos estafadores usan los logos de empresas y marcas para robarte información y así suplantar tu identidad".

Sostuvo.

Entre las recomendaciones más importantes para tener en cuenta, el especialista enumeró:

• Evitar compartir información personal en múltiples aplicaciones de teléfonos celulares, ya que los usuarios no pueden tener el control hacia dónde viaja esa información.

• Estar atentos a que ninguna entidad oficial, como bancos, llamará o enviará mails a sus clientes para pedir datos personales, que ya tienen.

• Utilizar sitios de e-commerce seguros y evitar aquellos que no sean confiables y puedan esconder un malware para capturar el ingreso del teclado, como el número de tarjeta, y lo envían a un servidor que se quedará con esa información.

• Las ofertas de trabajo en Internet pueden ser otra trampa. Si envías un CV, con foto o video, en alguna falsificada, los estafadores pueden usar esos datos para ingresar a tu cuenta bancaria.

• No abrir links, ni responder mensajes de WhatsApp o correo lectrónicos que no solicitaron o que no son confiables.