(VIDEO) PINAMAR: Así nene de 8 años manejaba un buggy en Costa Esmeralda

En las imágenes se puede ver al niño conduciendo un buggy, mientras en el mismo momento circulan otros vehículos, incluso por un instante el niño hace zigzag, como perdiendo el control del rodado.

Lo cierto, es que en ese mismo grupo de WhatsApp por donde circuló el material, causó repudio ya se que se cuestionó que se permita manejar a un chico de tan corta edad, no sólo por las consecuencias que una maniobra pueda llegar a tener para el pequeño, sino por lo que se puede causar a terceros.

Según contó un testigo, los controles en las playas de ese sector de la costa “brillan por su ausencia" y es por eso que expresó su preocupación:

“Menores manejando vehículos de alta cilindrada es común en la playa en el barrio, hasta mi hijo me dice: por qué él no puede manejar si otros lo hacen, y le tengo que explicar que es contra la ley que no pueda manejar un vehículo un menor”.