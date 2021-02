MADARIAGA: Santoro estalló contra los fiscales y afirmó que ya no cree en la fiscal antidrogas Verónica Zamboni

MADARIAGA

Otras épocas: Santoro recibía a Zamboni en su oficina

El intendente hizo declaraciones acerca de la inseguridad que empieza a percibirse en la ciudad y trazó un paralelismo con la temporada de verano a la que “no la consideró muy buena” por lo que se espera un invierno con hechos delictivos.

Esteban Santoro cargó principalmente contra la policía. Lo hizo al hablar de divisiones específicas como la DDA (Antidrogas) y la DDI (Investigaciones) que en el último tiempo sufrieron cambios de personal.

Pero también cargó contra los fiscales de toda la región: Juan Pablo Calderón (Pinamar), Walter Mercuri (Madariaga) y Verónica Zamboni (Villa Gesell y antidrogas) por la falta de resultados.

Operativos Antidrogas

El mandatario local se mostró ofuscado porque asegura que “hace un año y medio que no pasa nada” en materia de allanamientos con resultados satisfactorios.

“¿Por qué se cayó el allanamiento de los otros días? (1) Porque informaron que se iba a hacer un allanamiento”

“Hace un año y medio que acá no pasa nada (en tema drogas). No creo en la DDA de la región, ni en la justicia. Sabemos los vecinos de Madariaga quién vende droga y quién es el capo de la droga en Madariaga y pasa que no se investiga. Yo no creo más en la fiscal Zamboni. Esto me puede traer consecuencias. Hace un año y medio que no hay investigaciones con final feliz que es meter en la cárcel al narco”

Por otro lado, informó que pidió una reunión con el ministro de seguridad Sergio Berni para hablar del accionar de las fuerzas policiales.

Aseguró que, desde el municipio aportan datos constantemente a la justicia. Que hay cámaras, operadores de calle y hasta una Granja de Contención para aquellos que buscan salir de la droga.

Pero volvió a la carga contra los fiscales y policías al manifestar que “hay instancias que no cumplen, no hacen o miran para otro lado. Cobran, son inútiles o vaya a saber que”.



Inseguridad

Ante la creciente ola de denuncias por diversos robos y hurtos en las últimas semanas, Santoro, por Radio Tuyú, explicó que la secretaría de seguridad trabaja con cámaras e información.

Argumentó que la ciudad tiene entre 14 y 16 vehículos disponibles para patrullas y lo comparó con el área de seguridad de Mar del Plata que, según dijo, tiene sólo 20 autos, aunque obvio hablar de las 8 comisarías que tiene ese distrito para hacer prevención.

“Esto da la pauta del compromiso de la gestión en materia de seguridad. En todos los hechos sabemos los delincuentes que han robado”.

A partir de allí comenzó a narrar lo sucedido con el robo del Club Los del Clan y afirmó que “los delincuentes están sentados en sus casas”.

“¿Quién investiga? ¿Cómo puede ser que tarden dos o tres días para hacer un allanamiento? ¿Para qué sirve una fiscalía en Pinamar o Madariaga si se tarda 3 días en un allanamiento? Yo Esteban Santoro no quiero los cambios judiciales del kirchnerismo porque ellos quieren impunidad. Quiero cambios que den certeza y seguridad para la gente. De qué se sirve que los identifique si los delincuentes están dando vuelta por la calle porque no hay una condena penal para los delitos que cometen”.

Al hablar de Los Del Clan hizo foco, aunque sin nombrarlo, en Juan Pablo Calderón que fue el fiscal en turno durante esa semana. Agregó que precisa resultados y que en esos resultados también incluye a las fuerzas policiales.

Robo de maquinarias en la Calle 25



Sin querer anticipar mucho, Santoro dijo que tiene identificados a los autores del robo de motoguadañas y motosierras de la Calle 25. No obstante, cuestionó que los dos últimos hechos resonantes narrados en esta nota hayan ocurrido a pocos metros de módulos policiales y que ningún efectivo se haya percatado de nada. Por eso, explicó que le pidió al jefe policial comunal sanciones.

(1 (1) NdR : En el caso de allanamiento por drogas del 3 de febrero último, fuentes judiciales aclararon que en base a investigaciones tenían el dato de la recepción de estupefacientes un día después de hechos los procedimientos. Sin embargo, se utilizó el sistema digital para solicitarlo sobre el final de la tarde a la espera de una aprobación para la mañana siguiente.

No obstante, y por motivo de la pandemia, el pedido digital ingresó de manera rápida al Juzgado y un secretario informó al magistrado quien sobre el final de la tarde de ese 3 de febrero dio un plazo de pocas horas para que se realizara antes de la caída de la noche.