SAN CLEMENTE: El caso de la joven que denunció haber sido golpeada por un hombre a la salida de un bar tuvo un giro inesperado: Las pericias comprobaron que era mentira

ZONALES

La madrugada del sábado 20 de febrero, Ivana Funes denunció que fue tirada de su moto y golpeada en reiteradas oportunidades por un joven que fue identificado como P.A. con antecedentes violentos en la justicia.

La víctima contó que todo se inició en la cervecería Kassel Beer House, en Avenida Talas del Tuyú al 3000 en donde ella estaba con amigos en una mesa y en otra se encontraba el acusado en estado de ebriedad y molestado a algunos concurrentes.

Pero, las investigaciones llevadas a cabo hasta el momento indicaron que Pablo Alegre no estuvo en el lugar del hecho, sino que desde su expulsión de la cervecería salió a los tumbos (producto de su estado de ebriedad) hasta su casa, que se encuentra a 200 metros del comercio.

Es importante resaltar que, las cámaras de seguridad de la zona registraron todo.

¿Qué dicen las cámaras de seguridad revisadas en tiempo real por los investigadores respecto de Ivana?

Hasta ahora solo ven a la mujer conducir su motocicleta sin que nadie la persiga, ni la hostigue, inclusive llegando al lugar del hecho, se la ve pasar y nadie viene detrás de ella

Pericias medicas

Las pericias medicas realizadas al momento no establecen que los golpes sufridos por la victima provengan de otra persona sino más bien son producto de la caída de la motocicleta, inclusive el «golpe en la nuca» que dijo sentir Ivana no dejó marca ni magullón alguno, sería mas bien producto del latigazo de la caída, mientras que en Pablo no se hallaron ni en las manos ni en el resto del cuerpo signos de haber emprendido violencia contra otra persona.

¿El automóvil?

En el evidente estado de alcoholización en que estaba Pablo resulta imposible que haya podido conducir un vehículo, además no es propietario de ningún vehículo y se advierten en las filmaciones vehículos circulando en el mismo sentido que la moto de Ivana.