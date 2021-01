MADARIAGA: Trasladaron desde Cariló a un bebé que se intoxicó con hongos y hay disputa por la atención en Pinamar

La médica generalista Yanina Azserson fue la encargada de relatar el trabajo que realizaron médicos del Hospital Municipal el 31 de diciembre para tratar a un bebé de 15 meses que llegó procedente de Cariló con una intoxicación por haber ingerido hongos.

En su escrito explica que, a pesar de ser médicos generalistas, hicieron todo para tratarlo porque llegó procedente de Pinamar trasladado por la propia familia. “Obviamente se le brindó atención porque somos ante todos médicos independientemente de la especialidad que tenemos . El Municipio de Pinamar tendría que tener un excelente servicio de salud local si las autoridades elegidas por segunda vez dejaran de robar”, lanzó a manera de acusación en su carta.

No tengo miedo a las represalias. Me encantaría cómo ya lo intenté mejorar la salud en la ciudad donde vivo, pero los intereses económicos de un grupo nefasto están antes de la ética y de la moral y de esa manera poco se puede hacer para trabajar en salud pública en Pinamar. El miedo y la persecución a los empleados municipales que denuncian este tipo de hechos ... (y que conmigo está claro no funciona), no conduce a nada, te paraliza, te enmudece , te lleva a cuidar tu "puesto de trabajo" a cualquier precio y eso es lo que se busca en Pinamar : callar y comprar a los medios y a los sindicatos y a cualquiera que salga a decir las cosas como son .

Madariaga no tiene porqué responder al déficit de atención en salud de Pinamar.