(VIDEO) : un camión dobló en contramano y chocó a dos camionetas y a un ciclista

NACIONALES

Otro accidente ocurrió en el barrio porteño de Flores. El hecho se produjo en la avenida Directorio y San Pedrito frente a la esquina donde el jueves pasado atropellaron y mataron a un nene de cinco años que cruzaba la calle con su mamá.

Un camión con acoplado dobló en contramano por la avenida y chocó contra dos camionetas, una que estaba estacionada y la otra que estaba en movimiento y a un ciclista. Los heridos fueron atendidos y trasladados en ambulancias del SAME hacia el Hospital Piñeyro.

El conductor del vehículo de gran porte, identificado como Miguel, explicó en diálogo con TN que los autos que venían por Directorio cruzaron en amarillo y a él no le quedó otra que girar.

"No me mandé en contramano. Quise esquivar los autos y el camión se me vino para este lado porque estoy muy cargado", dijo nervioso mientras era increpado por los vecinos y comerciantes de la zona. "Maniobré para no chocarlos" expresó el conductor del camión.