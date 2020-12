Central de Noticias Madariaga entrevistó al presidente de la Cooperativa COEMA; Marcelo Ferraro, quién brindó datos acerca de la capacidad instalada que tiene la ciudad y el consumo eléctrico que hay durante los meses de verano en donde mayormente se encienden equipos de aire acondicionado.

El ejecutivo reconoció que el transformador instalado en el barrio Belgrano data de 60 años de antigüedad y que ya es chico para la cantidad de población y de extensión de la red existente.

Explicó que con el inicio de la gestión de Esteban Santoro se comenzó con negociaciones para traer un equipo nuevo, como plan A, o sumar otro de más potencia para trabajar en paralelo con el existente como plan B. Sin embargo, con el cambio de gestión de gobierno a nivel nacional y provincial todo quedó paralizado.

Ferraro aseguró que en caso de una rotura del aparato o un cambio hay que armar un gran operativo porque la ciudad podría sufrir un apagón extendido. Si explotara todo quedaría a oscuras por más de 48 horas, y si se reemplazara las tareas demandarían de 2 a 3 días en donde la opción es traer energía por una vieja líneas desde Mar de Ajo con poca capacidad por lo que se tendría que restringir todo tipo de consumo y hacer cortes selectivos; aunque esta opción, en la práctica, nunca se hizo en la ciudad.

De seguir esta tendencia de no poder cambiar, Madariaga va a correr la misma suerte que con Camuzzi (empresa de gas) que no habilita nuevas conexiones domiciliarias. Seguiríamos con los que están para no exigirlo por demás y no sufrir la baja tensión.