WhatsApp cerrará cuentas de usuarios: Mirá los motivos

INTERNACIONALES

WhatsApp anunció que va a tomar medidas drásticas sobre algunos usuarios por haber realizado acciones que no se condicen con las políticas de la aplicación.

La finalidad es que todos respeten la app y quien rompa esas normas será bloqueado y su número de teléfono no podrá volver a usar WhatsApp.



Si sos un asiduo usuario, seguramente te preguntarás como podés evitar que te eliminen la cuenta, por lo que te mencionaremos cuáles son los mensajes que debés evitar enviar. En caso contrario, WhatsApp te sancionará sin siquiera saber por qué, a pesar de que apeles la medida.

Los mensajes que bloquerán tu cuenta de WhatsApp:



• Promociones falsas: También conocido como bulos. Estos tienen por objetivo ser divulgados de manera masiva con diferentes fines, entre ellos obtener datos personales de los usuarios para enviarles virus, para suplantar su identidad o para propagar más bulos a gran escala; hacerles llegar malware e incluso simplemente manipular la opinión pública o generar caos entre la sociedad.



• Rumores: Se ha dado el caso de que los rumores transmitidos en WhatsApp generan no solo una serie de desinformación, sino también el caos, la paranoia y hasta la matanza. Tal es el caso de lo sucedido en la India, en donde una serie de mensajes que se difundían en la plataforma describían a grupos de secuestradores de niños.



• Escribir amén y mandárselo a más personas: Algunos usuarios aún no se dan cuenta que, si reenvías un determinado mensaje, no pasará nada, aunque te prometa que "ganarás más de un millón de dólares si lo haces".

WhatsApp nunca cerrará: A pesar de que se pueda caer la aplicación cada cierto tiempo, la aplicación no planea dejar de operar, ya que la comunicación depende mucho de los usuarios y ellos aportan lo que desean tener en la aplicación y cómo aprovecharlo al máximo. Por lo que no se deben compartir advertencias de un inminente cierre.



Grupos de WhatsApp: Nunca debes colocarle el nombre "Pedofilia" a tu conversación, de lo contrario WhatsApp bloqueará no solo a ti, sino también a los miembros de ese grupo.