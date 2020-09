(VIDEO) La violenta reacción de un cliente cuando La violenta reacción del cliente de un supermercado de Pilar cuando le pidieron que usara el barbijo“¿A quién te comiste tarado?"

Este lunes por la tarde, en un supermercado de la localidad de Pilar, un hombre expuso una violenta reacción luego de que el encargado del lugar le solicitara el uso del tapabocas para permanecer dentro del comercio. Ante el requerimiento, el cliente comenzó a insultarlo y se negó a colocarse el barbijo.El video se difundió durante la jornada del martes y fue filmado por una cajera del Carrefour ubicado en Paseo Champagnat, un reconocido centro comercial ubicado en el kilómetro 45,5 de la Panamericana.Las imágenes, publicas en el medio Qué Pasa Web, exhibieron el maltrato del cliente hacia el empleado del supermercado, quien se encontraba en la línea de cajas observando cómo el hombre pagaba por algunos productos sin la protección establecida para evitar el contagio de coronavirus. Aunque sí llevaba el tapabocas, no lo usaba correctamente: la nariz y la boca permanecían descubiertas.

“Me la re aguanto, me la re aguanto”, se escucha decir al cliente en la filmación. “Ponéte el barbijo, por favor”, respondió el encargado. El agresor le preguntó al cajero que lo atendía: “¿Éste es el encargado? ¿Éste salame es tu encargado? ¿Éste pedazo de puto es tu encargado? ¿A quién te comiste, boludo? ¿A quién te comiste, tarado? ¿A quién te comiste? ¿Me vas a meter una piña porque no me puse el barbijo, cagón? Vení, ponémelo vos”.

“Las pelotas me pongo el barbijo, que me lo ponga él”, le gritó al responsable de turno que se acercó a solicitarle que cumpla las normas dentro del centro comercial. Los compañeros del empleado se sumaron al pedido sin lograr que el hombre, quien estaba acompañado por otra persona, lograra acatar lo dispuesto.



“No rompás los huevos que tengo un día difícil, no me rompás las pelotas. No, las pelotas me pongo el barbijo. Que me lo ponga él a ver si se atreve”, continuó el cliente, quien elevó su tono de voz mientras terminaba de abonar sus compras. “Te tiene que cubrir el barbijo”, reiteró el encargado. A lo que el hombre respondió en tono desafiante: “Seguí cumpliendo tu función, no me rompás los huevos, hacé tu vida. Ponémelo, dale, poneme el barbijo”.