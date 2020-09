BONO ANSES: Cómo verificar si clasifiqué para cobrar el IFE

NACIONALES

A pocos días de finalizar el calendario del tercer bono del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), algunos beneficiarios no lograron acceder a la prestación. Sin embargo, desde la página de Anses todos los solicitantes pueden consultar si recibirán el monto en septiembre.

Aquellas personas que fueron clasificadas para recibir el tercer IFE, que cumplieron con los nuevos requisitos anunciados durante las últimas semanas, pudieron acceder a la fecha de cobro a través del aplicativo de Anses.

Tercer IFE: Fecha de cobro con CBU:



Sólo quedan cuatro días de cobro para los que informaron una cuenta bancaria:



• DNI terminados en 7: cobran este martes 15 de septiembre

• DNI terminados en 8: 16 y 17 de septiembre

• DNI terminados en 9: 18 y 21 de septiembre



Cómo consultar si cobro el IFE 3:

Opción 1:



Deberás ingresar a anses.gob.ar



• Ingresar a la sección Ingreso Familiar de Emergencia

• Luego informar el número de CUIL y Clave de Seguridad Social

• Allí anses informará si la persona fue seleccionada para acceder al bono de 10000 pesos.



Opción 2:



• Descargar la APP de Anses desde:

Mi Anses, que es una plataforma digital del organismo previsional que permite realizar diferentes trámites y consultas personales sin necesidad de ir a una oficina. Se ingresa con Clave de la Seguridad Social, que se puede obtener totalmente en línea.

• Dentro de Mi ANSES, en la opción Información Personal, se puede consultar las relaciones familiares registradas en ANSES (padres, hijos y cónyuge) y modificar datos de contacto. Esta información es muy importante para cualquier trámite que se realice.



• También se puede gestionar trámites, como solicitar el crédito ANSES o presentar la Libreta de Asignación por Hijo, entre otros, y consultas como Historia Laboral o informarse sobre el estado de los trámites.



Para consultar fecha y lugar de cobro, deberás ingresar a la sección Ingreso Familiar de Emergencia.

No cobré el IFE: Rechazados:



• 1.Haber conseguido un trabajo en blanco:



Quedarán excluidos del IFE quienes hubieran conseguido trabajo, a pesar de haber cobrado los bonos anteriores.



• 2. Jubilados



Personas que hayan ingresado al régimen de jubilación.



• 3. Bajas de la AUH

Anses deja de pagar la Asignación Universal por Hijo (AUH) a quienes además acceden al IFE, por varias causas:



• Por no presentar el Formulario de Libreta de Salud, Educación y Declaración Jurada (aunque por el momento se encuentra suspendido por la pandemia del coronavirus).

• Si en el grupo familiar, uno de los padres comenzó a trabajar en blanco, queda eliminado del beneficio, aunque seguirá accediendo a la Asignación Familiar.

• Si el hijo cumple la mayoría de edad (18), también se dará de baja el beneficio automáticamente.



Actualicé datos, cuándo cobro el IFE:



Las personas que actualizaron información personal en la página de Anses, o quienes firmaron la Declaración Jurada, pueden sufrir un cambio en la fecha de cobro, ya que el organismo previsional deberá registrar las modificaciones y esto puede demorar algunos días.



Se estima que la entrega del tercer IFE se realice a fines de septiembre, aunque hasta el momento no se indicó un día exacto de cobro.

Lista completa de requisitos del IFE:



• Estar desocupado/a

• Estar trabajando en la economía informal

• Ser monotributista inscripto/a en la categoría “A”

• Ser monotributista inscripto/a en la categoría “B”

• Ser monotributista social

• Ser trabajador/a de casas particulares



Manifiesto además que me encuentro actualmente domiciliado en el territorio nacional y que a la fecha cumplo con cada uno de estos requisitos:



• Ser argentino/a, nativo/a o naturalizado/a

• Tener residencia legal en el país no inferior a dos (2) años contados desde la fecha de esta solicitud.

• Tener entre 18 y 65 años.

• No convivir con mis padres en caso de ser menor a 25 años.

• No estar registrado/a como monotributista en la categoría “C” o una categoría superior, y no estar registrado/a en el régimen de autónomos.

• No tener miembro/s de mi grupo familiar registrado/s como monotributista/s en la categoría “C” o una categoría superior ni registrado/s en el régimen de autónomos.

• No encontrarme privado/a de la libertad, bajo cualquier modalidad.



No percibir, ni yo ni algún miembro de mi grupo familiar, ingresos por:



• Trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado.

• Prestación por desempleo.

• Jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

• Planes sociales, salario social complementario, los programas “Hacemos Futuro”, “Potenciar Trabajo” u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales (Nota: quedan exceptuados los ingresos provenientes de la Asignación Universal por Hijo o Embarazo o PROGRESAR).