Alejandra Baéz es una de las administrativas del HCD local y fue el primer caso detectado de COVID-19 en ese cuerpo que obligó al cierre del edificio y al aislamiento de gran parte de su personal.

Recuperada, la mujer recibió el alta y hoy retornó a sus tareas. Para su sorpresa sus compañeros no la trataron como antes. Ahora, a través de una carta publicada por su hija, denuncia discriminación.

Daiana Acosta colocó en su muro la carta en donde dice que su mamá recibió el alta el 11 luego de transitar la enfermedad de manera leve.

Pero, al llegar a su trabajo, le pidieron sus compañeros que mantenga distancia o que se mantenga en otro recinto para no contagiar a otros cuando es justamente ella la que tiene anticuerpos y no podría ser contagiada.

Estas personas haciendo sentir mal a mi mamá le respondieron:

-Mira Alejandra nosotras no tenemos a nadie quien nos haga los mandados ni a nadie que nos traiga la comida a la cama si nos contagias, asi que por favor trata de no estar acá.

Obviamente mi mamá con todo esto, angustiada y en un lugar incomoda se pidió sus vacaciones siendo que ella siempre se las toma en enero. Porque personas como estas la discriminaron por haber padecido COVID-19.

Mi descargo es porque no puedo creer la mente de estas personas, ojala no les toque pasarla. Y ver a mi mamá llorando por estos malos tratos me parece innecesarios. Gente profesional se hacen llamar! Gente que supuestamente tiene que ayudar y mantener una mente abierta.