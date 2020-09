MADARIAGA - CORONAVIRUS: En una semana 113 casos detectados y una tasa de contagiosidad por encima de lo controlable

MADARIAGA

Cada persona infectada con COVID-19 en la ciudad casi ha contagiado a otras 2. Esa medida se llama R o índice de contagiosidad y, en medio de la pandemia de coronavirus, todos aspiran a mantenerla, como máximo, en 1 para tener los brotes controlados y el sistema sanitario “resistible”.

Con los datos de la última semana cotejados día por día y aún sin saber a ciencia cierta la cantidad de aislados sino un número aproximado se percibe un brote de alta circulación en donde no se sabe, en todos los casos, como fue contagiado.

Los datos aportados por la provincia hablan de poco más de 23% de contagios por contacto estrecho y de, casi, un 50% de casos contagiados por transmisión comunitaria.

No obstante, la semana pasada, cuando la ciudad tenía 35 casos activos, todos se volcaron a plazas y parques. Pasmados se quedaron muchos al ver como un mismo mate circulaba de boca en boca. Fue el comentario de todos en la calle mientras todos miraban de reojo la cola del banco Provincia de Avellaneda y Sarmiento. No hubo un solo día en donde no se haya respetado el distanciamiento social. Una vez más nadie hizo nada.

Hoy hay 84 casos activos y el prorrateo de resultados por día es el siguiente, aunque hay que tener en cuenta que muchos hisopados demoraron entre 5 y 6 días por los cual ya hay altas otorgadas.

Domingo 13 – 20 casos

Lunes 14 – 10 casos

Martes 15 – 7 casos

Miércoles 16 – 10 casos

Jueves 17 – 20 casos

Viernes 18 – 22 casos

Sábado 19 – 16 casos

Domingo 20 – 13 casos