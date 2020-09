La Noche de las Pizzerías: Cómo se celebrará en el contexto de la pandemia de coronavirus

NACIONALES

El martes 22 de septiembre es la Noche de la Pizza y la Empanada en Argentina. La fecha, la cual los restaurantes celebran todos los años lanzando descuentos especiales para sus clientes, se hará de un modo distinto este año.Con motivo del aislamiento preventivo por la pandemia, los comerciantes del sector prefirieron evitar aglomeraciones de clientes en las mesas afuera de sus locales, por lo que las ofertas están vigentes únicamente para las compras take away o para quienes pidan delivery.Durante la Noche, los pizzeros donarán comida al personal del Hospital Durand, La Clínica Cemic de Saavedra, la Policía, a la "Red Solidaria" para personas en situación de calle y a "Las Duchas", la organización que presta camas, comida y baño a gente que no tiene casa.La Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas (APPYCE), su Escuela Profesional y BA Capital Gastronómica son los responsables de impulsar el evento que busca fomentar la venta y el consumo de una de las comidas más populares del país.

“Estamos muy contentos de poder seguir adelante con este evento que es muy esperado por nuestro sector y por la gente. Esperamos que puedas apoyar a la pizzería de tu barrio o a tu pizzería favorita”.

Con el objetivo de cuidar al personal y clientes, los empleados de los restaurantes adheridos a la celebración usarán tapabocas para entregar los productos y se encargarán de pedir distanciamiento social a quienes visiten el local para llevar take away.Este año, para incrementar el número de participantes, APPYCE invitó por primera vez a los comerciantes del sector que no son parte de la organización a unirse al evento.

Afirmó Lorena, directora de la Asociación.

Desde las cuentas de Instagram de APPYCE, BA Capital Gastronómica y BA Saludable se transmitirá en vivo y se publicará contenido para que los fanáticos de la comida celebrada aprendan recetas de todos los estilos y para todos los gustos: desde las más clásicas, hasta opciones vegetarianas, internacionales o sin TACC. Algunos de los chef, invitados son Donato De Santis, Danilo Ferraz, Jimena Monteverde, Roberto Petersen, Ale Temporini, Pietro Sorba, Gluten Morgen y Mariana Koppmann, Romina Pereiro, La Mezzetta.Ya está disponible en la web de APPYCE el mapa interactivo que desarrollaron con más de 4000 pizzerías y casas de empanadas para que las personas accedan a los servicios de delivery y take away desde distintos lugares del país.