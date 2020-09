CASO LÁZARO BÁEZ: La Justicia aún no resolvió dónde cumplirá su prisión domiciliaria luego de las protestas en Pilar

Los abogados de Lázaro Báez mantuvieron un encuentro virtual esta mañana con los jueces del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) para repasar los detalles del escándalo que se vivió anoche en el barrio Ayres del Pilar, según fuentes judiciales.

Los abogados Elizabeth Gasaro y Juan Martín Villanueva dialogaron por Zoom con los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y Daniel Obligado y no dudaron en culpar a las autoridades del barrio.



“Nos cerraron la puerta de proveedores que está por una calle lateral, fue un delirio todo lo que pasó”.

Se quejó uno de letrados. Según esa misma fuente, cuando llegaron a esa entrada no había vecinos, pero la seguridad les negó el ingreso.



Los abogados se trasladaban en un auto particular siguiendo a la camioneta que transportaba a Lázaro Báez, que tuvo que volver al penal de Ezeiza, donde finalmente pasó la noche.



Los defensores del empresario ligado al kirchnerismo reclamaron la extracción de testimonios para determinar las responsabilidades del episodio de anoche, que causó daños en un móvil del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y en un auto particular.

“En el horario que llegó se cumplió el protocolo habitual, siempre nos mantuvimos a derecho”.

Dijo una autoridad del barrio.

En el encuentro también se escuchó la opinión de la Fiscalía, a cargo de Abel Córdoba. Y todas las partes acordaron mantener los detalles en reserva.Fuentes de la defensa aseguraron que todavía no están evaluando un cambio el domicilio.

“No hay plan B”, repitieron, tal como vienen diciendo en las últimas semanas. Si finalmente se modifica el domicilio, la solución tomará unos días porque se necesita un estudio socio ambiental y otro tipo de informes.

El lugar no debería estar lejos de Comodoro Py, donde tramitan la mayoría de las causas.



Casi al mismo tiempo que finalizaba la reunión por Zoom, uno de los jueces, Jorge Gorini, comenzaba una audiencia por el juicio de la obra pública y se escuchó una frase suya: “Comparto lo que dice la defensa de presentar otro domicilio”.



La frase no quedó registrada porque la audiencia todavía no había arrancado formalmente, pero varios abogados la escucharon y comenzaron a mandarse mensajes.

Gorini en realidad sostuvo que estaba de acuerdo con otro de los jueces en que el cambio de domicilio es una buena solución. Pero la decisión está en manos de la defensa de Báez.



La casa en Ayres del Pilar había sido propuesta por la defensa de Báez, en marzo de este año, cuando el juez Sebastián Casanello le otorgó la domiciliaria en la causa que investiga la compra del campo “El Entrevero”, en Uruguay. Ayer, el TOF 4 solo autorizó que se haga efectiva la domiciliaria con las mismas condiciones dispuestas en ese entonces: deberá usar una tobillera electrónica con GPS, que le permitía moverse en un radio de 100 km, y presentarse en Tribunales cada 15 días.

Los jueces del TOF 4, que venían rechazando todas las presentaciones de los abogados defensores, decidieron cumplir con un fallo de la Sala IV de Casación, pero mostraron su descontento:

“No existe otra posibilidad más que hacer efectivo el arresto domiciliario dispuesto por el Juzgado instructor, aun cuando hasta el momento no se ha depositado la caución real fijada”.

La interna judicial sobre la libertad de Báez arrancó el 8 de julio, con un fallo de la Cámara de Casación en la causa conocida como M&P, donde el empresario está acusado de una maniobra de lavado de dinero de más de $125 millones. Luego hubo otro fallo de Casación, pero el TOF 4 ratificó que Báez debía pagar una fianza de más de $386 millones para salir de la cárcel de Ezeiza.