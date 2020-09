ALQUILERES: Extendieron el congelamiento de los precios y el freno a los desalojos

NACIONALES

El último día de septiembre (dentro de una semana) se vence el decreto 320/20 con el que Alberto Fernández prohibió los desalojos para quienes no haya pagado el alquiler. A lo largo del mes, el Gobierno nacional estudió el pedido de los inquilinos para extenderlo, mientras las inmobiliarias exigían no prorrogar esa norma, que también congeló los valores y frenó las mudanzas.Sin una respuesta clara por parte del Ejecutivo, desde el propio oficialismo habían presentado proyectos en el Congreso (uno en Diputados y otro en el Senado) para extender hasta fin de año esa decisión, pero no fueron tratados a la espera de la resolución de la Casa Rosada.A principios de mes, el presidente Alberto Fernández había adelantado que estudiaba la medida:

"Lo que tienen que saber todos es que vamos a proteger a los sectores más débiles porque no es momento de castigarlos".

Sin embargo, al decir que "hay que esperar para ver qué hacemos" sembró el pánico entre quienes están en crisis por sus ingresos.



"Transmitimos a los cientos de miles de familias que alquilan que pueden estar tranquilas y les pedimos que no firmen contratos nuevos, que no paguen suma alguna por encima del alquiler, y que no se dejen amenazar, amedrentar ni extorsionar por los locadores".

Señaló este jueves Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos, al anunciar que desde la Jefatura de Gabinete le habían confirmado que el Presidente firmará el nuevo DNU.



Las palabras de Muñoz fueron ratificadas a cronica.com.ar por una fuente del Ejecutivo nacional. El plazo sería hasta fin de año.



Ayer, Muñoz había diferenciado tres grupos dentro de los inquilinos más perjudicados:



“Tenés un sector que fue desalojado, a pesar de la prohibición, y tenés un sector endeudado, con deudas de dos meses o más. Esos son 700.000 sobre 3,5 millones de hogares inquilinos. Ese sector estaba a punto de quedar en la calle. Además, en riesgo sus garantes o su recibo de sueldo (si aún lo tienen)”.

Dijo al portal del diario Ámbito Financiero.



El tercer grupo, según dijo, es aquel al que “se le termina el contrato el 30 de septiembre porque usaron el DNU y el mercado inmobiliario les está proponiendo aumentos del 100 al 150% en el precio del alquiler para renovar”.